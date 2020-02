Natte carnaval verwacht, optochten gaan gewoon door

Foto: Omroep Gelderland

Klarenbeek - gemeente Apeldoorn, zaterdag 12.30 uur.

'Het weer lijkt mee te vallen', zegt organisator Christiaan Wolters. 'We zijn wel in gesprek met de gemeente, maar zoals het er nu uitziet gaat het door. Er doen 88 deelnames (loopgroepen en wagens) en 1400 mensen mee. Een van de grootste optochten van de afgelopen 15 jaar. Vorig jaar kwamen er 8000 à 10.000 mensen kijken, maar dat is afhankelijk van het weer.'

De optocht in Klarenbeek zenden we zaterdag live uit op app/web en tv, vanaf 13.30 uur.

Groenlo - zondag 14.00 uur.

Zondag is de weersvoorspelling dus echt slecht. 'Duimen dat de regen de andere kant opvalt', zegt organisator Mike Ruikers. 'Over de wind maak ik me geen zorgen, storm Ellen is niet actief. De regen houden we in de gaten. Maar het lijkt erop dat het niet gaat doorplenzen, maar vooral miezerregen valt.'

'Afgelasten? Zo staan we er niet in en dan zeker niet vanwege de regen. Er zijn wel korte lijntjes met de gemeente, maar dat is vaste prik. Er zijn 65 à 70 onderdelen (loopgroepen en wagens, red.) en 1200 mensen en kinderen die meedoen. De optocht is weer gegroeid, het dubbele van vorig jaar. Hoeveel toeschouwers er komen is afhankelijk van het weer. Sommigen komen van ver, die beslissen op het laatste moment.'

'We hebben wel veel entertainment op straat. Er worden presentjes en snoep van de wagens uitgedeeld. Ach, de tocht is maar anderhalf uur, daarna kunnen ze drie dagen warm in de kroeg staan', lacht Ruikers.

De optocht in Groenlo is zondag vanaf 13.45 uur live te zien bij ons op app/web en tv.

Beek - gemeente Montferland, maandag, 12.41 uur.

'Het weer ziet er redelijk gunstig uit', weet organisator Remo Hendriksen. 'Er is wel overleg met gemeente, politie en verschillende instanties. Dit jaar zijn er ongeveer 80 wagens en 1600 deelnemers. Hoeveel mensen er langs de kant staan, ligt aan het weer. Het is altijd wel druk. We maken er een feest van, net zoals afgelopen jaren. Dat gaat ongetwijfeld lukken, het wordt een bonte stoet.'

De optocht in Beek is maandag vanaf 13.00 uur live te zien bij ons op app/web en tv.

