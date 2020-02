Kat-en-muisspel: radiopiraat 'De Mosterdboer' weer in de lucht

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De zender was sinds vrijdagochtend weer te ontvangen op 97.0 FM, maar dat bleek van korte duur. De zender was in een mast van een telecomaanbieder geplaatst, maar die merkte dat er stroom werd afgetapt.

Twee weken geleden werd de geheime zender door het Agentschap Telecom ook al het zwijgen opgelegd. Het agentschap verwijderde toen de zendapparatuur van de etherpiraat die op spectaculaire wijze verborgen zat op bijna 100 hoogte in de Kerktoren van Doesburg.

Behandeld als criminelen

'Wij worden behandeld als criminelen, terwijl wij alleen goede Nederlandse muziek naar het volk willen krijgen', reageerde de initiatiefnemer van de zender op de actie van het agentschap. Hij vertelde erbij niet bij de pakken neer te gaan zitten en zo snel mogelijk weer uit te willen zenden.

De Mosterdboer is al een paar keer eerder door het agentschap uit de ether gehaald. Het lijkt erop dat er een kat-en-muis-spel gaande is. De zendpiraat was rond 17.45 uur weer in de lucht.

De etherpiraat is erg vindingrijk bij het verbergen van zijn zendapparatuur. Vanuit de kerktoren in Doesburg wist hij een paar maanden ongestoord uit te zenden. De Mosterdboer koos toen niet zonder reden zijn zendmast in de kerktoren van Doesburg te verbergen: 'Hoogte is alles bij zenden', zegt de radiopiraat.

Waar hij zijn zendapparatuur nu heeft verborgen, wil hij niet zeggen. De Mosterdboer zendt tot en met zaterdag uit.

