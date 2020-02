Vrees dat boeren worden weggekocht, Marktplaats voor stikstofrechten

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Dat heet extern salderen. Een bedrijf kan dan de stikstofrechten van een ander bedrijf overkopen en met die rechten bijvoorbeeld een nieuwe stal of windmolen bouwen. Die stikstofrechten worden dan dus geld waard.

Het ministerie wil voorkomen dat er willekeurig bedrijven worden weggekocht. Een angst die ook bij Addy Ruitenbeek uit Harskamp leeft. Hij adviseert boeren die overwegen te stoppen en is naar eigen zeggen drukker dan ooit. 'Ik denk niet dat het een kwestie is van willen stoppen, maar er speelt zoveel dat boeren voor de afweging komen te staan of ze wel door willen en kunnen.'

Want er zijn veel regelingen: de warme sanering van de varkenshouderij, veel gemeenten hebben een stoppersregeling en dan is er dus nog de stikstofcrisis. Ruitenbeek vreest dat boeren massaal worden uitgekocht. 'Dat is goed voor die boer die wil stoppen, want die kan geld verdienen. Maar voor de sector is het slecht.'

Bedrijfsovername vermoeilijkt

Want als de prijs van stikstofrechten hoger wordt, is het voor boeren lastiger om hun bedrijf in de toekomst uit te breiden. 'Het zijn ook vaak gezinsbedrijven, als die prijzen verschrikkelijk oplopen, worden bedrijfsovernames moeilijk.' Die rechten zijn dan namelijk ineens veel geld waard. 'Die rechten kunnen niet worden verhandeld in familie-verband, want als het wordt verkocht levert het veel meer op dan dat het bedrijf oplevert.'

Ruitenbeek maakt zich dus zorgen over de stikstofrechten, tegelijkertijd heeft hij een website voor stikstofrechten, een soort van Funda. Dat klinkt tegenstrijdig. 'Uiteindelijk adviseer ik veel stoppende boeren. Die hebben de vraag hoe ze die rechten kunnen verkopen, dan ontkom je er niet aan omdat te faciliteren. Maar ik heb liever dat ik die site voor niks heb gemaakt, dan dat de sector wordt leeg gekocht.'