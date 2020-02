Het beste station van Gelderland staat in...

Station Arnhem Centraal behoort tot de best gewaardeerde stations van Nederland. Dat komt naar voren uit een onderzoek in opdracht van spoorbeheerder ProRail en de Spoorwegen.

Arnhem CS, dat bijna twintig jaar een bouwput was, krijgt van 93 procent van de treinreizigers een 7 of hoger. Ook de stations van Klarenbeek en Hemmen-Dodewaard scoren goed. Arnhem CS staat op één in Gelderland, Klarenbeek op twee en Hemmen-Dodewaard op plek drie.

In opdracht van ProRail en NS kregen 150.000 reizigers de vraag wat ze van hun station vinden. 77 procent van hen geeft het station een 7 of hoger. In 2014 was het tevredenheidspercentage 65.

Landelijk scoort station Klimmen-Ransdaal in Limburg het best. 97 procent van de reizigers is tevreden over dit authentieke station, een rijksmonument uit 1913. Het Brabantse station Lage Zwaluwe is met 27 procent het minst populair, mede door de afstand van het station tot het dorp en de ligging naast de snelweg.

Opknapbeurt regionale stations

Vorig jaar kondigde NS aan dat 200 regionale stations binnen 5 jaar een opknapbeurt krijgen. Zo beschikt het station in Nunspeet inmiddels over een wc voor reizigers met hoge nood, evenals Ermelo. Daar komen onder meer Doetinchem De Huet, Elst en Nijmegen Dukenburg bij. Onder meer in Culemborg en Geldermalsen komen stationshuiskamers.