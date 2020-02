Heb je een huis in Oldebroek? Dat gaat pijn doen in de portemonnee

Huiseigenaren in de gemeente Oldebroek zijn dit jaar flink meer geld kwijt. De woonlasten in de gemeente stijgen met liefst 22,6 procent. Het gaat om zogeheten 'meerpersoonshuishoudens'.

Een huiseigenaar was vorig jaar in Oldebroek nog 665,75 euro kwijt. Dat bedrag is dit jaar 815,88 euro. Daarmee is Oldebroek de grootste stijger in onze provincie.

Ook in Apeldoorn (een stijging van 17,4 procent), Wijchen (15,1 procent omhoog), Buren (14,9 procent) en Overbetuwe (14,1 procent) is er een forse stijging van de woonlasten.

Er is in onze provincie één gemeente waarin de woonlasten juist dalen. Dat is in Harderwijk. Daar gaan de lasten omlaag van 629,20 euro naar 628,17 euro.

Omdat iedere gemeente zijn eigen tarieven vaststelt, zijn de onderlinge verschillen zo groot.

De woonlasten voor huiseigenaren bestaan uit onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffen- en rioolheffing.