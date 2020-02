Geen duizend nieuwe woningen in groen gebied

Het Lierdal, ten zuiden van Malden, blijft gevrijwaard van de bouw van huizen of de komst van een sportpark. Dat heeft een meerderheid van de gemeente Heumen besloten. Vanuit de bevolking klonk veel verzet tegen bouwplannen in het groene gebied.

Dertig jaar geleden waren er ook plannen te bouwen in het Lierdal. Het was aanleiding voor de oprichting van de Vereniging Bos en Kuil die met succes actie voerde en de bouwplannen de prullenbak in kreeg.

De afgelopen jaren is de vereniging vooral bezig met het mooier inrichten van het gebied. Nu er weer bouwplannen waren in het groene gebied volgde opnieuw actie.

Wel veel huizen bouwen

De raad is wel doordrongen van de noodzaak om huizen te bouwen en wil meer onderzoek naar de woningbehoefte, bijvoorbeeld in hoeverre er in een regionale behoefte moet worden voorzien. Wethouder René Waas daarover: 'Als blijkt dat het niet mogelijk is grootschalige woningbouw te realiseren, doen we het niet.' Bouwen in het Lierdal wordt nu op voorhand uitgesloten, omdat de raad het gebied te waardevol vindt om te bebouwen.

Bernadette Smelik van D66: 'Wij willen het Lierdal zoveel mogelijk vrijwaren van bebouwing, juist omdat het zo'n gemakkelijke optie is.' Daarmee doelde ze op het gegeven dat de grond daar al in bezit is van de gemeente en zo een financieel zeer aantrekkelijke optie is om te bebouwen.

Zie ook: Duizend woningen in groen gebied, inwoners gruwelen ervan