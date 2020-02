Emoties lopen hoog op bij bijeenkomst over fatale steekpartij Wageningen

Zo'n 80 mensen bezochten donderdagavond op het gemeentehuis in Wageningen de bijeenkomst over de fatale steekpartij van woensdagavond. De emoties liepen hoog op, zo vertellen bewoners en de burgemeester.

Burgemeester Geert van Rumund had de bijeenkomst georganiseerd omdat er een hoop onrust is onder de bewoners. Bij de steekpartij in de zorginstelling aan de Morel vielen een dode en twee gewonden. De buurt ziet de instelling met psychiatrische patiënten het liefst zo snel mogelijk vertrekken.

Het gesprek donderdagavond was er een met veel emoties, zo vertellen buurtbewoners en de burgemeester. De burgervader kon verder weinig zeggen. Behalve dat er voorlopig geen maatregelen genomen worden in de buurt, want er wordt eerst onderzoek gedaan.

Onderzoek rijksrecherche

Dat gebeurt onder andere door de rijksrecherche. Die doet onderzoek naar het optreden van de politie rond de fatale steekpartij in Wageningen. Want volgens bewoners had de politie woensdagavond niet genoeg wagens beschikbaar om in actie te komen.

Bij de bijeenkomst waren de gemeente, politie en de zorginstelling aanwezig om vragen te beantwoorden.

