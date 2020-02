Breuk college Heumen: plannen woningbouw waren de druppel

'Er is in ieder geval mij de afgelopen dagen gebleken dat veel politieke spanning zit rondom het onderwerp woningbouwlocaties', was één van de constateringen die wethouder Leo Bosland deed nadat de politieke bom ontplofte tijdens de raadsvergadering.

Ineke Gijsenbergh van GroenLinks ging daar op door aan het adres van CDA-fractievoorzitter Rob de Graaf, die de raad totaal verraste door het vertrouwen in GroenLinks en hun wethouder op te zeggen. 'De heer De Graaf heeft mij herhaaldelijk verzocht het amendement in te trekken wat ze samen met de PvdA opgesteld hebben. Dat behelst het uitsluiten van het Lierdal voor woningbouw en voetbalvelden', zo vertelde Gijsenbergh.

'Dan is de deur dicht'

'En dat heeft u herhaaldelijk proberen tegen te houden. Is een politiek verschil van mening voldoende om te zeggen: wij hebben geen vertrouwen meer in de fractie van GroenLinks?', wilde ze van De Graaf weten. De CDA-fractievoorzitter gaf daarop aan dat zijn GroenLinks-collega het gesprek helemaal niet aan wilde gaan. 'Dan is de deur dicht', zo zei hij over de handelswijze van de coalitiepartner. 'En daar voelen wij ons als CDA-fractie niet senang bij.'

Hij gaf overigens aan dat het vertrouwensprobleem wel breder is dan de woningbouwperikelen: 'Ik heb geen fiducie in de samenwerking met de heer Bosland en de GroenLinks-fractie, omdat mij de afgelopen anderhalf jaar al meerdere zaken ter ore zijn gekomen waarbij het duidelijk is dat de samenwerking binnen het college met de heer Bosland soms erg lastig is.'

Zeer teleurgesteld

Wethouder Leo Bosland kreeg na hervatting van de vergadering een motie van wantrouwen tegen zich uitgesproken die in grote meerderheid (13 voor, 4 tegen) werd aangenomen. Een soortgelijke motie tegen CDA-wethouder Maarten Schoenaker haalde het niet (17 tegen, 0 voor). Bosland diende daarop zeer teleurgesteld onmiddellijk zijn ontslag in. 'Ik heb naar eer en gevoel mijn bijdrage geleverd', zo zei hij. 'Het stelt mij zeer teleur dat het op die manier eindigt. Dat zelfs niet even een paar dagen bedenktijd wordt gegund. Dus ik ga hierbij de vergadering verlaten'.

'Politiek is niet altijd een prettig gebeuren', zei burgemeester Marriët Mittendorff ten overstaande van de mensen op de publieke tribune zaten die waren gekomen om de raadsleden aan te horen over de woningbouwplannen van de gemeente.

Verbijstering

Het duurde even voor de verbijstering over het verloop van de avond gezakt was bij Harry Smeets van de VVD. 'We hebben erg de behoefte als raad om geïnformeerd te worden over de situatie zoals die nu is', reageerde Smeets op het feit dat ook drie van de vier wethouder achter elkaar hun portefeuilles beschikbaar stelden.

'Er is geen meerderheid meer in het college', verduidelijkte wethouder René Waas zijn keuze om het voorbeeld van CDA-wethouder Maarten Schoenaker te volgen. 'We hebben te maken met een collegiaal bestuur en dat is de reden waarom ik mijn positie in beraad heb genomen.' Zijn D66-collega Frank Eetgerink zei dat voor hem eigenlijk hetzelfde geldt. 'Hiermee verdwijnt wat mij betreft het draagvlak onder deze coalitie en ook de steun die het college heeft om werkbaar in het veld te kunnen opereren.'

Volle tribune

Die plannen bleken nu de spreekwoordelijke druppel waar een wethouder over struikelde. 'Op een avond dat er zoveel publiek is', zei Ans Stunnenberg van de PvdA 'Dit doet de politiek in mijn ogen geen goed.'