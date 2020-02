Gemeente Epe gaat omgekeerd afval inzamelen

Na ruim twee jaar gesteggel heeft de gemeenteraad van Epe eindelijk een nieuw plan om afval in te zamelen aangenomen. Het plan houdt onder meer in dat er gestimuleerd wordt om afval omgekeerd in te zamelen. Dat wil zeggen dat inwoners zelf hun afval wegbrengen naar ondergrondse containers.

Op deze manier hoopt de gemeente dat inwoners hun afval beter gaan scheiden, waardoor er minder restafval is. Naar eigen zeggen loopt de gemeente Epe al flink achter op andere gemeentes in Nederland. Met dit nieuwe plan hoopt de gemeente het aantal kilo's restafval per inwoner per jaar terugbrengen tot dertig. Dat moet in 2025 gerealiseerd zijn.

Bijplaatsen

Het nieuwe beleid werd niet door iedereen met open armen ontvangen. Ellis de Vries (VVD) is bang dat er veel bijplaatsing ontstaat als de containers vol zitten. 'Zeker omdat onze inwoners tevreden zijn over hoe het nu gaat. Ze betalen weliswaar meer, maar zijn zeer tevreden', legt zij uit. 'Wij zijn niet tegen een andere en betere manier van afval inzamelen, maar er zijn wel degelijk verbeterpunten.'

Ook Rinus van der Vlies (Dorpspartij) zag een kanttekening aan ondergrondse containers. 'Wij constateren dat gemeentes die al omgekeerd inzamelen extra BOA's inhuren om mensen te controleren op het bijplaatsen van afval.'

Pilot

In 2017 besprak de gemeente al de mogelijkheid tot omgekeerd inzamelen. Destijds werd er besloten om eerst een pilot te starten in Vaassen en Oene. 'We weten de uitkomsten van de pilot. Het werd een drama. Zowel in Vaassen als in Oene. Het omgekeerd inzamelen werd dus niet omarmt', aldus De Vries.

Met flyers aan de afvalbakken probeerde de gemeente destijds inwoners van Vaassen en Oene te informeren over de pilot. Doordat vele flyers weg waren gewaaid of over het hoofd werden gezien, ontstond er veel onrust in de dorpen. 'Vooral mensen in Oene waren zeer emotioneel omdat ze niet wisten waar ze aan toe waren', aldus Bertie Hendriks van CDA.

Infomeren

Hendriks vindt daarom dat inwoners nu beter geïnformeerd moeten worden. Ze stelde daarom voor om inwoners te informeren via een vraag-antwoord formulier. Ondanks dat wethouder Jan Aalbers toezegt dit te willen doen, werd dit voorstel niet door iedereen positief ontvangen. 'Als iemand nu nog niets van afval weet in Epe, heeft diegene onder een steen gelegen', aldus Henk Boon van SGP/ChristenUnie.

Het nieuwe beleid zal in fases ingevoerd worden. Eerst wordt er met de inwoners gecommuniceerd, later zullen de maatregelen in werking worden gesteld.