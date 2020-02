College Heumen barst: CDA zegt vertrouwen in GroenLinks op

Fractievoorzitter De Graaf van het CDA begon zijn betoog als volgt: 'Wij zijn deze periode gezamenlijk met hoge ambities gestart. Vanuit het CDA gaan wij ervan uit dat coalitiepartijen inhoudelijk samenwerken en in tijden van dilemma's de dialoog voeren. De afgelopen weken is ons gebleken dat het voeren van een goed inhoudelijk gesprek om ergens samen uit te komen niet meer mogelijk is met de GroenLinks-fractie.'

'Daarin zijn wij erg teleurgesteld', vervolgende De Graaf. 'Om deze reden hebben wij geen vertrouwen meer in de samenwerking met GroenLinks in deze coalitie en met de GroenLinks-wethouder in het bijzonder. Om deze reden zullen wij als CDA-fractie per direct uit de coalitie stappen.'

Wethouders stappen op

De fractievoorzitter vroeg hun wethouder Maarten Schoenaker vervolgens publiekelijk om deze fractielijn te volgen. Wethouder Schoenaker nam daarop het woord en verklaarde door de raad benoemd te zijn als wethouder en zich dus ook wethouder te voelen voor de hele gemeenteraad.

'Echter', zo zei hij 'zonder een expliciete steun van de CDA-fractie kan in niet meer functioneren.' Omdat hij continuïteit van bestuur belangrijk vindt wil hij aanblijven tot er een opvolger voor hem gevonden is.

Nadat wethouder Maarten Schoenaker aangaf gehoor te geven aan de oproep van zijn fractie, zeiden ook VVD-wethouder René Waas en D66-wethouder Frank Eetgerink op te stappen, waarbij de laatste opmerkte dat het hem 'zeer aan het hart ging'. Beiden gaven aan ook aan te willen blijven als wethouder tot opvolging geregeld is.

Vervolgens was het de beurt aan de wethouder waarin het vertrouwen werd opgezegd om te spreken, GroenLinks wethouder Leo Bosland. 'Ik vind dat de raad uitspraken moet kunnen doen omdat zij daar gekozen volksvertegenwoordigers voor zijn. Dus ik zal in ieder geval mijn positie nu nog niet ter beschikking stellen, maar vanavond de besluiten afwachten en mij daarna beraden.'

De factievoorzitter van het CDA gaf geen details over hoe de vertrouwensbreuk door GroenLinks is veroorzaakt. De vergadering is nog steeds geschorst.

Het college van de gemeente Heumen - vlnr: gemeentesecretaris Dirk van Eeten, wethouder Maarten Schoenaker (CDA), wethouder Frank Eetgerink (D66), burgemeester Marriët Mittendorff, wethouder Leo Bosland (GroenLinks), wethouder René Waas (VVD) / foto: gemeente Heumen

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier