Wilpenaren schrikken van omvang operatie V1: 'Dit is niet kinderachtig'

Het is het gesprek van de dag in Wilp: op 8 maart wordt het dorp hermetisch afgesloten vanwege de ontmanteling van een V1. Snackbarhouder Harry Overmaat schrok van het bericht. 'Ik dacht het zal wel mee vallen, maar nu ik te horen kreeg dat we het huis uit moeten, dat is geen kinderachtig iets.'

De eigenaar van snackbar 'De Pitstop' hoorde het nieuws donderdagmiddag. 'Toevallig kreeg ik een telefoontje van de burgemeester zelf. Persoonlijk. Dat vond ik heel netjes', vertelt Overmaat. De burgemeester had alleen niet zo'n leuk bericht. Op 8 maart moet hij de deuren van zijn snackbar dicht laten en moet hij voor 07.00 uur 's ochtends zijn huis uit.

Geen pitstops bij de snackbar

'Ik schat dat ik er zo'n 1100 meter vanaf zit, hemelsbreed', vertelt Overmaat. Hij vindt vooral het tijdstip lastig. 'Wij hebben horeca dus wij zijn zaterdag 's avonds heel laat thuis. Dan moet je wel heel vroeg weer je huis uit wezen.' Ondanks dat de ondernemer wist van de vondst, had hij zo'n grootschalige operatie niet zien aankomen. 'Ik dacht ze zetten de weg af en dan wordt ie ontmanteld of nemen ze 'm mee.'

In het weekend is het normaal gesproken een komen en gaan van klanten bij de cafetaria. Maar op 8 maart gaan er geen frietjes of kroketten over de toonbank. 'Onze zaak is zondags altijd extra druk', vertelt de ondernemer. Hij baalt er dan ook best een beetje van dat hij noodgedwongen de deuren moet sluiten. 'Het zijn toch onze inkomsten hè.'

Unieke vondst volgens EOD

De snackbarhouder en andere Wilpenaren werden donderdagavond door de gemeente bijgepraat over de ontmanteling. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) vertelde onder meer dat het voor hen ook een uitdaging wordt. 'Dit is voor ons echt een unieke ruiming', vertelde luitenant van Drunen. 'De hoofdlading is compleet van hout, zoiets hebben we bij de EOD nog nooit compleet intact aangetroffen.'

In het onbemande vliegtuig dat vlak naast de A1 bij Wilp ligt zit 945 kg springstof. De vernietiging gebeurt elders. Dus wie volgens luitenant van Drunen naar Wilp komt voor sensatie, is op 8 maart aan het verkeerde adres. De politie benadrukte in Sporthal Jachtlust donderdagavond overigens meerdere keren dat het geen vraag is om te vertrekken. Iedereen die in een straal van 1400 meter om de bom woont moet van 07.00 's ochtends tot 19.00 uur 's avonds het gebied uit.

'We treden op als mensen niet willen'

'U bent verplicht uw woning te verlaten. We treden op als mensen echt niet willen', vertelde de politie, die bij de operatie steun krijgt van de mobiele eenheid (ME). Als de inwoners vervolgens weg zijn zorgen zij er naar eigen zeggen ook voor dat er een oogje in het zeil wordt gehouden. 'Wij passen op uw goederen, op huis en alles wat u achterlaat.'

Toch is het voor de één makkelijker dan voor de ander om te vertrekken. In het gebied ligt onder meer ook een zorgboerderij. Niet voor alle cliënten is het mogelijk om naar familie of vrienden te gaan. 'Dat zoeken we allemaal uit. We gaan ervan uit dat dat voor 8 maart goed in beeld is', laat burgemeester Jos Penninx weten.

Voor inwoners die op 8 maart zelf elders geen onderdak kunnen vinden, stelt de gemeente de deuren van de sporthal in Twello open.

