'Mijn vrouw Elly verdient een lintje', ex-wethouder Peter van de Wardt emotioneel bij afscheid

De afscheidsreceptie voor ex-wethouder Peter van de Wardt in de DRU Cultuurfabriek in Ulft, is donderdagmiddag druk bezocht. Van de Wardt stapte in december op naar aanleiding van de discussie over de sociale dienst Laborijn. Hij was twintig jaar politiek actief in Oude IJsselstreek.

'Je hebt een stempel gedrukt op de gemeente en dat laat het grote aantal mensen die hier zijn zien', waren lovende woorden van burgemeester Otwin van Dijk.

Veel collega bestuurders uit de Achterhoek, inwoners en samenwerkingspartners waren naar de afscheidsreceptie gekomen. 'Lef is een rode draad door jouw werk', zegt Van Dijk. 'Jij gaf mensen de persoonlijke aandacht die ze verdienen en mensen konden met hun problemen bij jou terecht.'

Gedreven politicus

Ook roemde Van Dijk de successen die Van de Wardt boekte in complexe dossiers. 'Jij ging die niet uit de weg en hebt op een gedreven manier politiek bedreven.' De werkgroep 'Onbeperkt meedoen' , die op komt voor een inclusieve samenwerking in Oude IJsselstreek, noemde Van Dijk als mooi voorbeeld. 'Jij ging op je vrije zaterdag mee om een evenement te testen en was onderdeel van die werkgroep.'



Van de Wardt was twee decennia politiek actief in de gemeente. Twee jaar als bestuursvoorzitter, twaalf jaar als raadslid en zes jaar als wethouder. In zijn jaren als wethouder had hij onder andere de portefeuilles participatiewet, armoede, statushouders, onderwijs en kunst en cultuur onder zich.

'Het licht brandde altijd als ik laat thuiskwam'

'Inmiddels kijk ik alweer vooruit en ben ik positief over de dingen die op mijn pad gaan komen', sprak Van de Wardt tijdens zijn speech. Hij was emotioneel toen hij het had over mensen die dicht bij hem staan.

'Het licht brandde altijd als ik 's avonds laat thuiskwam van een raadsvergadering. Als ik een lintje had kunnen geven aan mijn vrouw Elly, dan had ik het gedaan.'



