SP in Tweede Kamer pleit voor stoppen granulietstort

De SP heeft donderdag in een commissievergadering van de Tweede Kamer gepleit voor het voorlopig stopzetten van het storten van granuliet in de plas Over de Maas bij Dreumel.

Volgens het programma Zembla heeft de top van Rijkswaterstaat ten onrechte afgedwongen dat granuliet in de plas kan worden gestort. Volgens lagere ambtenaren is dit niet volgens de regels.

SP'er Laçin riep de minister op om de stort onmiddellijk te stoppen. Hij snapt niet dat de stort nog doorgaat, terwijl er bij de kamer nog zoveel vragen leven. Laçin stelt dat 'de vergunningverlening op een best wel dubieuze manier tot stand is gekomen'. Ook de Partij voor de Dieren was kritisch in het debat.

Minister Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Milieu gaat er nog steeds vanuit dat het storten legaal is en daarom nu niet gestopt kan worden. Ze wil in een later stadium met de Kamer hierover in debat als alle vragen beantwoord zijn. Op 9 maart is er eerst een hoorzitting over de kwestie.

Zie ook: