Nieuwe campings en hotels moeten 'ander soort toeristen' trekken

'Er liggen zeker mogelijkheden en er zijn al potentieel geïnteresseerden', aldus wethouder Janine Kock. 'Het is nog niet zo van 'klap erop we zijn er al', maar er is zeker animo voor. We gaan natuurlijk met die mensen in gesprek die die plannen willen ontwikkelen.'

'Ander soort toerist'

De gemeente wil de initiatieven die geopperd worden graag omzetten in concrete actie. Het gaat dan niet enkel om traditionele campings, maar om mogelijkheden om een ander soort toerist te trekken. 'Een bezoeker die wat meer te besteden heeft, die bovenmatig geïnteresseerd is in kunst en cultuur', aldus de wethouder.

'Met wat we te bieden hebben als gemeente, met onder andere uniek industrieel erfgoed, zeven Rijksmonumenten en hopelijk een museum dat tot ontwikkeling komt, dan denk ik dat we daar een heel mooi aanbod voor hebben.'

120.000 overnachtingen

Op dit moment kent Oude IJsselstreek 120.000 overnachtingen op jaarbasis. De gemeente wil dit met twee procent gaan verhogen en acht de kans op slagen realistisch. 'De markt trekt aan', aldus Kock. 'We komen terug van een crisis en nu zien we dat mensen er meer op uitgaan.'

Ze merkt dat het dan niet enkel de binnenlandse toerist betreft, maar dat ook buitenlanders de Achterhoek steeds beter weten te vinden. 'Tot 2030 worden er sowieso één miljoen mensen meer verwacht', aldus de wethouder. 'Dan liggen we met onze ligging, met meerdere gemeentes die aan de Duitse grens liggen, zeker prachtig.'