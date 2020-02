De 'vijfde wethouder' in Winterswijk nu officieel de vierde

Henk Jan Tannemaat is de nieuwe wethouder van de gemeente Winterswijk. Hij volgt Wim Aalderink op, die per direct is gestopt vanwege gezondheidsredenen. Maar met Tannemaat krijgt Winterswijk wel een totaal andere wethouder dan allemansvriend Aalderink.

Het feit dat Tannemaat donderdagavond door de gemeenteraad niet unaniem is gekozen zegt voldoende. Van de 21 raadsleden stemden er vier tegen en één blanco. Waarschijnlijk stemden met name leden van de CDA-fractie tegen de inmiddels voormalig fractievoorzitter van WB, die niet te beroerd was elke gelegenheid aan te grijpen om het CDA tegen de schenen te schoppen.

Onderlinge irritatie

Sinds de machtswisseling van vorig jaar, toen het CDA de stekker uit de samenwerking met WB trok en Tannemaat razendsnel een nieuwe coalitie smeedde met VVD, PvdA en GroenLinks, is de verhouding tussen WB en oppositiepartij CDA vertroebeld. De onderlinge irritatie kwam de sfeer binnen de gemeenteraad niet ten goede.

Een goede verstandhouding onderling is niet per se een pre voor een goed functionerende gemeenteraad, maar af en toe waren de onderlinge stekeligheden over en weer bijna te kinderachtig voor woorden. Tannemaats vertrek uit de raad zal dus waarschijnlijk voor meer rust in de raadszaal zorgen.

De vijfde wethouder

Dat betekent tegelijkertijd dat wethouder Tannemaat voor een zware opgave staat. Niet zozeer vanwege de werkzaamheden, hij werd in de wandelgang al 'De vijfde wethouder' genoemd vanwege zijn bemoeienis met tal van zaken, ingegeven door zijn grote betrokkenheid met het Winterswijkse reilen en zeilen.

Nee, de grote uitdaging voor Tannemaat is zijn karakter. Hij zal zich flexibel moeten opstellen in plaats van vooringenomen. Hij wordt een dienaar van de raad, moet uitvoeren wat die hem opdraagt. Dat kan in sommige gevallen, als de uitkomst niet strookt met zijn werkelijkheid, botsen met zijn persoonlijkheid.

Eerste test

Ook opmerkelijk was de afsluiting van de spoorwegovergang op de Greversweg, dat zat in de portefeuille van Wim Aalderink. De honneurs werden deze week waargenomen door wethouder Tineke Zomer (GroenLinks). Blijft dat zo? Of pakt Tannemaat die kwestie op? Dat laatste zou logisch zijn, maar dan komt hij recht tegenover zijn WB-vriend Dirk Willink te staan, die tegen de afsluiting is en voorstander is van een brug of tunnel. Dat wordt dan een eerste test voor wethouder Tannemaat.