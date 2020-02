Kleine wolfjes worden groot: zijn de welpen van vorig jaar nog wel op de Veluwe?

Het is nog onduidelijk of de vijf welpen van het wolvenpaar van vorig jaar nog op de Veluwe rondlopen. Volgens Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging zijn het inmiddels 'pubers' die op een gegeven moment hun eigen weg gaan. Gevestigde wolven eten wild, maar als jonge dieren gaan struinen dan kunnen ze schapen langs de route aanvallen.

Zowel Staatsbosbeheer als de Zoogdiervereniging gaan er nu van uit dat het wolvenpaar samen met de vijf jonge wolven op de Noord-Veluwe leeft. Op de Midden-Veluwe loopt één wolvin rond.

In totaal wordt ervan uitgegaan dat er nu dus acht wolven leven in Gelderland. Maar beide organisatie weten niet zeker of de jonge wolven er ook nog bivakkeren.

Nu de jonge wolven volwassen worden zijn ze lastig van elkaar te onderscheiden, zegt Lelieveld. Door te monitoren, beelden van de cameravallen te bekijken en foto's te bestuderen die binnenkomen via het publiek, probeert de Zoogdiervereniging een beeld te krijgen van de wolvenpopulatie op de Veluwe. Ook onderzoek naar de uitwerpselen van de dieren helpt daarbij, om zo het DNA vast te stellen. Maar ook om te kijken wat de beesten eten.

Schapen een makkelijke prooi

Schapenhouders moeten rekening houden met de vijf jonge wolven als ze gaan zwerven. 'Zolang ze hun wolvenleven leiden op de Noord-Veluwe hebben we er als schapenhouders weinig problemen mee', reageert schapenhouder Bart Kemp uit Ede, die tevens woordvoerder is van het platform No Wolves.

Incidenteel zijn schapenhouders volgens hem bezig met het plaatsen van wolfwerende hekken of het trainen van honden om de schaapskuddes te beschermen. 'Schapengeld is gauw geteld' zegt Kemp. 'Uit eigen middelen kunnen we dat niet ophoesten.'

De schapenhouder hoopt dat er dan geld beschikbaar komt, ook voor schapenhouders die buiten het aangewezen wolvengebied vallen. Een enkeling doet iets volgens hem. 'De professionele schapenhouderij zoals ik die ken, neemt nog geen maatregelen tegen de komst van de wolf.'

'Voldoende wild voor de wolven'

Volgens Lelieveld van de Zoogdiervereniging kan de mogelijk groter wordende roedel wolven prima leven op de Veluwe. In de verschillende uitwerpselen van de dieren die gebruikt worden voor onderzoek, worden regelmatig haren gevonden van zwijnen, herten of ander wild.

Boswachter Lennard Jasper van Staatsbosbeheer geeft aan dat op de Veluwe genoeg wild is, van zwijnen tot herten. Voedselschaarste is er niet dus, de wolven blijven dan ook denkt hij.

'Incidenten vallen mee'

Op de Veluwe zijn twee incidenten geweest waarbij wolven schapen te grazen hebben genomen. Een aantal schapen in Emst en Hoog Soeren is door wolven gedood. De Zoogdiervereniging herhaalt dat uit verschillende Duitse onderzoeken blijkt dat gevestigde wolven kiezen voor dieren in de omgeving, vaak wild. Pas als jonge wolven gaan zwerven kunnen ze langs hun route een schaap pakken. Volgens Lelieveld vallen de incidenten mee.

De Zoogdiervereniging en Staatsbosbeheer verwachten dat de twee wolven op de Noord-Veluwe weer gaan paren en dat er opnieuw welpen komen. 'Als er welpen komen dan kunnen de jonge wolven ook nog even bij de roedel blijven om te helpen met de kleintjes', zegt Lelieveld. Boswachter Jasper voegt toe dat jonge welpen het soms niet overleven. Wat er gaat gebeuren, is afwachten.

