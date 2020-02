Werelds, maar ook gevoelig en klein: FRÉ uit Babberich op Podium Kabam

FRÉ is Frederike Berendsen, zangeres, gitariste en songwriter uit Doetinchem. Ze heeft in Enschede en Arnhem gestudeerd en daarna een aantal maanden in New York gewoond. Inmiddels is ze weer terug in Gelderland en wel in Babberich.

Momenteel promoot ze met haar band FRÉ de release van het tweede album „WE RISE When We Lift Each Other Up“ - een conceptalbum toegewijd aan familie.

"FRÉ laat je dansen en dromen op diep persoonlijke nummers die jazz, folk, soul en woodstock rock vervlechten tot een geheel eigen sound. Hun concerten zijn een ervaring die verbindt door persoonlijke en herkenbare teksten. Pure emoties omgezet in muziek.“

Luister en kijk naar het lied: No Mud, No Lotus

De tekst gaat verder na de video.

Nieuwe Gelderse muziek, dans of cabaret

In Podium Kabam krijgen Gelderse artiesten de kans nieuw werk te laten zien. Een podium waarmee ze via Omroep Gelderland op alle kanalen zichtbaar en hoorbaar worden.

Programmamaker Jan Willem van der Hogen: 'Op het Podium komen niet alleen 'Ruwe diamanten, maar ook artiesten die al een langere staat van dienst hebben. Nieuw werk waarmee ze willen knallen! Podium Kabam geeft ze een extra zetje.'

In Podium Kabam zijn naast muzikanten ook andere Gelderse podiumkunsten te zien als dans, cabaret of comedy. Alle genres en alle leeftijden maken kans op een plek op het podium. 'Als het maar hartstikke goed is wat ze doen', zegt Van der Hogen.

Artiesten krijgen 3 tot 8 minuten de tijd om te laten zien wat ze kunnen.

Vele samenwerkingen

Het platform komt tot stand door vele samenwerkingen. Poppunt Gelderland is een initiatief van onder andere de poppodia Luxor Live (Arnhem), Doornroosje (Nijmegen), Gigant (Apeldoorn) en de provincie Gelderland. Ook de Nieuwe Oost, AMZAF Young Talent Festival en de Basis zijn erbij betrokken. De opnames vinden plaats in de Basis, het oude Doornroosje in Nijmegen.

De clips zijn te zien op YouTube, via Radio Gelderland (kijkradio) en worden vanaf september op Omroep Gelderland uitgezonden.

Bekijk hier het YouTube kanaal van Podium Kabam