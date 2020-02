Man komt weg met seksdate meisje, omdat tante gesprek overnam

Een man van 61 uit Harderwijk gaat vrijuit in een zaak om zogeheten grooming. De rechtbank in Zutphen sprak de man vandaag vrij, omdat de man via sociale media niet een seksafspraakje maakte met een minderjarig meisje, maar met haar volwassen tante en later met een medewerkster van een tv-programma.

De rechtbank oordeelt verder dat de man geen naaktbeelden naar het meisje, maar naar de vrouwen heeft gestuurd. 'Als de aanklacht niet kan worden bewezen op basis van het dossier en de verklaringen ter zitting, dan moet de rechtbank een verdachte vrijspreken', stelt de rechter.

De rechter bestrijdt niet dat de man via Whatsapp contact had gezocht met het meisje. Maar al snel namen de meerderjarige tante en later een tv-producente van een televisieprogramma het gesprek over. Beiden deden alsof ze het meisje waren.

'Man stelde ontuchtige handelingen voor'

'Tijdens het appen met de tante stelde de man een ontmoeting en ontuchtige handelingen voor. Geen van de voorstellen voor de ontmoeting zijn dus gedaan aan het minderjarige meisje', zegt de rechtbank in Zutphen.

In een andere aanklacht zou de Harderwijker beelden van zijn geslachtsdeel naar het Facebookaccount van een minderjarig meisje in België hebben gestuurd. Maar ook die tenlastelegging rammelde, vond de rechter. Die kon niet vaststellen wanneer de beelden waren verstuurd, evenmin naar welk Facebookaccount dit gebeurde en er was twijfel over de profielfoto van het slachtoffer.

Ook in deze aanklacht volgde vrijspraak.