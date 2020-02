Alleen maar een knap koppie? Dat heb je mooi Miss…!

Er komt namelijk een stuk meer bij kijken om ‘Miss Beauty of Gelderland’ of ‘Miss Teen Gelderland’ te worden. Toen de 15-jarige Arnhemse Naomi van Reem via haar instagrampagina werd gevraagd om mee te doen aan de voorrondes, kon ze nog niet vermoeden dat ze zich op dit moment zou bezighouden met fondsenwerving, influencing via sociale media, fotoshoots en jezelf ‘vermarkten’.

Alle finalisten voor de Miss Beauty of Gelderland (18+) en Miss Teen Gelderland (15-18 jaar), in totaal 38 meiden, krijgen gezamenlijk wekenlang elke zondagmiddag training in van alles: van oefenen voor voorstelronden, fotoshoots en lopen op de catwalk, tot fondsenwerving en het inzetten van social media bij campagnes. Het lastigste onderdeel voor Naomi? “Absoluut op hakken lopen!”

Een van de sponsoren van de Miss Beauty of Gelderland-verkiezing is de Linda Foundation, die onder andere cadeaukaarten voor kinderkleding en voedselpakketten verstrekt aan gezinnen op of onder de armoedegrens. 'Het is geen verplichting om je voor die organisatie in te zetten, maar ik vind het een goed doel en zie om me heen in Malburgen veel gezinnen die best een extraatje kunnen gebruiken met de kerst', vertelt Naomi.

Met de missen-in-spe haalt de Linda Foundation een stel actieve fondsenwervers binnen. RTV Arnhem sprak de 18-jarige Arnhemse Antje Appelman toen zij nét de standplaatsvergunning voor de zaterdagmarkt had verworven. 'Ik kan hier al mijn creativiteit in kwijt. Op 7 maart ga ik bloemzaadjes verkopen op de zaterdagmarkt in Arnhem, waar ook nog eens de bijen baat bij kunnen hebben, en ik ben in onderhandeling over het organiseren van een Benefietfeestavond in Oosterbeek.'

Op 28 maart is de finale in Zutphen. De winnaar mag Gelderland vertegenwoordigen in de landelijke verkiezing en wie weet daarna zelfs internationaal. Komende woensdag komt een aantal deelnemers uit Arnhem in de radiostudio van RTV Arnhem vertellen over hoe zij de verkiezingen tot nu toe ervaren én hoe ook het publiek op ze kan stemmen. 'Want als ik niet win, zou ik het heel eervol vinden om Miss Popularity te worden', aldus Naomi.