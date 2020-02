Aantal uitleningen e-books bij bibliotheek Noord-Veluwe stijgt

Leden van de Bibliotheek Noord-Veluwe hebben in 2019 35.894 e-books geleend en dat zijn er 2239 meer dan in 2018. Inmiddels heeft 17,5% van de leden van deze bibliotheek een e-book account. Gemiddeld leenden zij 8 e-books per persoon vorig jaar.

Steeds meer mensen beschikken over een tablet of smartphone, waarmee de e-books makkelijk gelezen kunnen worden. Bovendien is het lenen van e-books gratis voor bibliotheekleden. Maar ook de e-reader wordt veel gebruikt, al werkt het lenen van de e-books voor de e-reader iets lastiger dan voor tablet en smartphone.

Digitaal spreekuur

Voor meer informatie over de e-books of voor hulp bij het aanmaken van het gratis account of het lenen van e-books kunnen leden terecht bij het digitaal spreekuur. Al enige jaren is er iedere maand een digitaal spreekuur in iedere gemeente van het werkgebied van de Bibliotheek Noord-Veluwe. Dit spreekuur is niet alleen voor de e-books, maar ook voor informatie en uitleg over de apps van de bibliotheek, de LuisterBieb en de digitale bronnen van de Bibliotheek. Ook voor andere vragen, het oplossen van kleine problemen of tips en trucs voor de smartphone en tablet in het algemeen is ruimte op het digitale spreekuur.

De medewerkers van de Bibliotheek geven tijdens deze digitale spreekuren persoonlijke, 1 op 1 uitleg en technische ondersteuning. De uitleg is gratis. Het is de bedoeling dat bezoekers hun eigen tablet, smartphone of, voor vragen over e-books, hun eigen e-reader en laptop meenemen. Het eerstvolgende digitale spreekuur in Hattem is op maandag 2 maart van 14.00 tot 17.00 uur. Het Digitaal Spreekuur is geen cursus, bezoekers kunnen zo aanschuiven en koffie/thee en wifi zijn gratis.