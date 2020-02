Vijftig Canadese veteranen in mei naar Apeldoorns bevrijdingsfestival

De Canadese oud-strijders stonden in voorgaande jaren vooral tijdens de traditionele parade door Apeldoorn in de schijnwerpers. Het defilé werd in 2015 voor de laatste keer gehouden.

Tijdens het vijfjaarlijkse gebeuren waren destijds nog ongeveer 130 Canadese veteranen aanwezig. De toenmalig burgemeester John Berends (nu commissaris van de Koning) reikte toen aan twaalf van hen de eremedaille van de gemeente uit. Vanwege de herdenking van 75 jaar bevrijding is het Canadian Liberation Festival dit jaar groots van opzet.

Tekst gaat verder onder de foto.

Veteraan krijgt eremedaille opgespeld. Foto: Omroep Gelderland

Paleis Het Loo: toen SS-ziekenhuis nu festivalterrein

Apeldoorn is sinds 1985, toen de parade voor het eerst werd gehouden, een trekpleister voor de veteranen die naar Nederland komen om de bevrijding mee te vieren. Het Veluwse dorp heeft daaraan de eretitel City of the Veterans Parade Canada te danken, en de Canadese media deed uitgebreid verslag.

Veel activiteiten vinden dit jaar plaats op het voorplein van Paleis Het Loo, waar onder meer Canada Village gelegenheid biedt tot ontmoeten en kennismaken. In het Liberty Camp, een tentenkamp, zullen soldaten, voertuigen en uiteenlopende materialen uit de Tweede Wereldoorlog te bewonderen zijn.

Ook de 11e Luchtmobiele Brigade is present op Het Loo. Het paleis biedt ook rondleidingen die verhalen over haar oorlogsverleden, Het Loo was tijdens WO2 een militair hersteloord en ziekenhuis van de Duitse SS.

Het Loo tijdens de oorlog. Foto: Paleis Het Loo

De Royal Apeldoorn Taptoe, en tientallen bands, orkesten en kapellen zorgen beide dagen voor het nodige muzikale spektakel.