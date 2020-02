Frank is dol op motorrijden, nu ook met rijbewijs

Frank Kroezen woont in het buitengebied van Hengelo in een mooie groene en landelijke omgeving. De 56-jarige Frank woont samen met zijn vriendin Hanriet Ebbers. Zij woont haar hele leven al op deze plek in Hengelo en ze voelen zich beiden erg thuis in de rustige omgeving van de Achterhoek.

Frank is de eigenaar van een sloopbedrijf. Veel van het werk dat zijn bedrijf doet vindt plaats in Duitsland. Hij is vaak op locatie en daardoor ook veel van huis.

Als hij thuis komt, stort hij zich graag op zijn grote hobby: motorrijden. Het is in korte tijd een echte passie geworden. Vroeger had hij ook al een motor, maar geen rijbewijs. Desondanks reed hij wel de nodige kilometers, maar uiteindelijk stopte het.

Totdat hij vorig jaar werd verrast door Hanriet. Ze had stiekem haar rijbewijs gehaald, ook een beetje met het idee dat Frank dan niet achter kon blijven. En dat deed hij ook niet. Hij haalde in korte tijd zijn rijbewijs en Hanriet en Frank kochten beiden een motor. Sindsdien steken ze veel van hun vrije tijd in het samen motor rijden en ontdekken ze Nederland en het buitenland op twee wielen.

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een gewone Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een eigen verhaal en dat laten we graag zien.