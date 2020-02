INTERVIEW | Directeur NEC: 'Europese topclubs serieus bezig met onze talenten'

NEC staat er financieel niet bepaald rooskleurig op. Hoe gaat de algemeen directeur daarmee om?

'Vroeger werd je dan ingedeeld in categorie 1. Maar tegenwoordig worden clubs ingedeeld in een categorie goed of slecht. En wij zitten sinds november in de mindere categorie. Ons eigen vermogen is verslechterd na een aantal jaren in de eerste divisie. Dat zagen we in de zomer al aankomen. Dat betekent dat we ons eigen vermogen moeten verbeteren. Dus moeten we geen verliezen meer draaien of het kan door storting van derden. Daar zijn we nu naar aan het kijken. Maar dit moet je incalculeren als je in de eerste divisie speelt, dit hoort erbij. Zo lang wij in de eerste divisie spelen staan we financieel onder druk. Dat beseffen we ons en daar zijn de herstructureringsplannen van afgelopen zomer ook op gemaakt.'

In het verleden kwamen clubs dan onder curatele van de KNVB te staan en moesten alle uitgaven boven 50.000 euro worden verantwoord.

'Dat is nu anders. De licentievoorwaarden zijn veranderd. De KNVB gaat wel streng meekijken, maar op zich vind ik dat niet erg. Daar zit heel veel kennis en kunde, ook van andere clubs. Ze gaan door alle geledingen van de club heen interviews doen om te kijken hoe de club ervoor staat. En waar zij verbeterpunten zien. We proberen de kosten naar beneden te krijgen en de inkomsten te stabiliseren. Het belangrijkste is winst maken. De KNVB kijkt vooral naar het eigen vermogen en de verbetering daarvan, op den duur kan dat je per seizoen één of meerdere punten aftrek kosten als sanctie.'

Maar dat is in de eerste divisie veel lastiger, behalve als je meespeelt om het kampioenschap.

'Ja, we moeten daarom nu ook waarde ontwikkelen op het veld. Daar zijn we deze zomer ook mee begonnen. Deels gedreven door financiën, maar deels ook door visie, omdat wij vonden dat we een goede jeugdacademie hadden. Dan moet je die ook gebruiken was mijn verhaal aan de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders deze zomer toen ik technisch onder mij kreeg. We zijn technisch met een nieuwe visie begonnen nadat de plannen van de afgelopen twee jaar waren mislukt. Dus is de visie jonge spelers in je selectie opnemen en uiteindelijk in het eerste elftal laten spelen. Die spelers willen via NEC een transfer maken. Dan heeft die speler wat hij wil en wij ook, zo ontwikkelen we een win-win voor beide partijen. Wij hebben tien jaar aan zo'n speler gewerkt en veel geld geïnvesteerd, we laten de speler nu ook debuteren, geven hem die kans en nog belangrijker het vertrouwen, ook na slechte wedstrijden. Dan moet zo'n speler de club een transfer gunnen als dank voor al die jaren hard werken. Met eerder Bram Nuytinck of Jasper Cillessen, en de afgelopen twee seizoenen met Ferdi Kadioglu en met Jay-Roy Grot is dat zo gegaan en zo willen we de komende jaren weer meerdere potentiële topspelers gaan afleveren aan de Nederlandse en zelfs wel internationale markt.'

Europese topclubs

Liggen spelers als Dirk Proper, Anthony Musaba en Ole Romeny dan zo goed in de markt?

Ja, er zitten heel veel scouts op de tribune. Dat merken we de laatste maanden. Daar zitten zelfs Europese topclubs bij. We hebben zelfs al concreet met twee Europese clubs gezeten, die komende zomer onze spelers zouden willen aantrekken. Zij zijn daarin heel open en transparant geweest. In alle openheid met de ouders erbij en de speler zelf. Het valt gewoon op als clubs uit de Bundesliga, Engeland, Spanje en Italië hier zitten. Eén van onze spelers is na zo'n gesprek, met permissie van ons, zelfs al op bezoek geweest bij de bewuste club in het buitenland. Het is mooi zo open met elkaar te kunnen werken. Ik ben onder de indruk van de openheid en transparantie waarmee dat soort topclubs werken. Zij verdienen met recht het predicaat topclub, zo hoort het. Niet een kleine club kleineren of achterlangs werken, wat vaak gebeurt. Op deze manier komen naar mijn mening de beste transfers tot stand. We hebben nog geen transfer, maar we weten van de hele serieuze interesse en kunnen daar al wel op voorselecteren op meerdere terreinen.'

Is de belangstelling vooral voor Anthony Musaba?

'Voor hem is heel veel belangstelling, dat ga ik niet ontkennen. Zijn ontwikkeling gaat dan ook erg snel en dat valt op. Zeker gezien zijn specifieke kwaliteiten voor een aanvaller en de potentie die hij nog bezit op deze jonge leeftijd. Dat valt op, daar kijken clubs naar. Niet alleen wat hij niet kan, maar vooral waarin hij exceptioneel uitblinkt en het verschil maakt. Dat trekt clubs. Aan die mindere punten gaan ze wel werken. Europese topclubs kijken vooral naar wat hij exceptioneel kan, terwijl wij vaak ook altijd de vele minpunten kunnen benoemen en dan lang blijven twijfelen.'

'Ik denk dat daarom clubs uit Nederland niet door durfden te pakken met onder anderen Arnaut Groeneveld en Ferdi Kadioglu, het was vaak 'ja maar'. En kijk wat voor carrières die jongens binnen twee jaar hebben gemaakt. Maar er zijn meerdere spelers in trek. Als iemand één, twee dagen wil gaan kijken op uitnodiging en dat gaat in overleg en het past in het programma, dan mogen ze van ons op het vliegtuig stappen. Ga je het verbieden, dan gaan ze toch. En die openheid, die samenwerking met management en familie en de club zorgt voor een rustig proces dat niets verstoord voor de groep, die bewuste speler en of de staf.'

Hoe gaan jullie daarmee om?

'We hebben een plan met al onze jonge spelers. We hebben er nu vier in de basis staan. Sommigen hebben exceptionele talenten. In de winter hebben wij overal nee tegen kunnen zeggen. Toen waren er ook concrete aanbiedingen, maar we wilden deze groep bij elkaar houden. Clubs willen nu al reageren voordat iedereen in de markt op de spelers af komt in de zomer. In de winter waren er ook concrete aanbiedingen voor meerdere talenten, maar we wilden deze groep bij elkaar houden. We denken met deze groep iets te kunnen gaan neerzetten. Dat denkt de groep zelf, maar wij dachten dat als clubleiding ook. Vandaar dat we dit proces niet wilde doorbreken. Maar die clubs komen terug voor de zomer en dan is er een andere situatie.'

Willen die topclubs die spelers niet sowieso zelf bij zich hebben?

'Twee clubs wilden dat concreet al in deze winter. Een half jaartje wennen en dan volgend jaar naar de eerste selectie, c.q. het eerste elftal. Maar we wilden ze heel bewust hier houden, terwijl we ook het geld hadden kunnen pakken. Ik denk dat het voor alle jonge gasten goed is hier nog veel wedstrijden te spelen in de basis. Fouten te mogen maken en te blijven werken met veel focus van de trainers aan zichzelf. Ik zie iedere vrijdag hier de scoutingslijst, dan vallen de schellen van je ogen. Kijk, tegen Jong Ajax weet je dat heel Europa er zit, maar dat is vooral voor hun spelers. Maar tegen Helmond Sport en Den Bosch zitten die Europese clubs er ook, naast alle bekende Nederlandse clubs. Die talenten doen het niet alleen bij ons goed, maar ook in jeugdinterlands. Europese topclubs halen geen spelers meer van 23 die net debuteren, ze willen liever jongens van 17 of 18 jaar. Die jongens kunnen ze nog kneden en beter maken. En uiteraard kijken de Nederlandse topclubs ook mee. We laten het op ons afkomen in overleg met de speler, de ouders en hun management. Gebeurt het niet in de zomer, dan willen we graag verlengen. Als we toevallig promoveren via de play-offs, dan wordt het alweer een ander verhaal.'

Plaatsing play-offs

Zijn jullie ervan overtuigd dat jullie de play-offs om promotie halen?

'Dat is geen uitgemaakte zaak. We spelen met een club of zeven voor vijf plekken. We komen nu in een hele belangrijke fase. We spelen nu tegen Go Ahead, NAC, Volendam en Excelsior. Clubs die boven ons staan en het is ons nog niet gelukt om daarvan te winnen. De uitdaging is om dat nu wel te doen en dan gaan we ons zeker plaatsen voor de play-offs. Gaan we dat niet doen, dan zal het tot de laatste speeldag spannend blijven. Maar er begint wel echt een team te ontstaan, de poppetjes vallen op hun plaats. Dat moet ook, want in deze fase van de competitie moet je in vorm geraken, super fit zijn en een ingespeeld team zijn. Nu worden de prijzen richting de play-offs verdeeld. Ik reken er op dat we daar klaar voor zijn!'

