Alle kinderen moeten naar de tandarts en dat wil de gemeente Arnhem zo bereiken

Zoals verwacht werd het voorstel van PvdA en SP aangenomen. Maar waar het oorspronkelijke plan alleen sprak over basisscholen, werd daar op initiatief van de ChristenUnie ook voortgezet en speciaal onderwijs aan toegevoegd. 'Hoe meer kinderen naar de tandarts, hoe beter', vindt fractievoorzitter Eric Greving (PvdA). Ook werd besloten dat de service geen inzet van de scholen mag vragen.

Het plan houdt in dat kinderen van school worden opgehaald en teruggebracht om naar de tandarts te gaan. Of er komt een 'tandartsbus' naar de scholen toe. Welke scholen er van deze dienst gebruik gaan maken is de vraag, ze moeten er wel zelf voor openstaan. Maar daar gaat de gemeente zich dus voor inspannen.

'Boren, gaatjes vullen en tanden trekken'

'Boren, gaatjes vullen en tanden trekken. Het is allemaal niet leuk voor kinderen', zegt SP-raadslid Sarah Dobbe. 'Maar wel te voorkomen.' En als 'we echt willen' gaat Arnhem het volgens haar beter doen dan andere steden.

Want met 22 procent van de kinderen die geen periodieke tandartscontrole krijgen, doet Arnhem het momenteel slechter dan het landelijk gemiddelde. In met name de 'armere wijken' ligt dit percentage hoger. Geitenkamp scoort met 38,7 procent het slechtst. En Arnhem is 'rijk aan armoede', constateert raadslid Klaartje van Dillen (CDA).

Voorlichting en stimulatie

Onderdeel van het plan is verder dat de gemeente een brief stuurt als kinderen een jaar worden met informatie en een oproep voor controle. Ook moet er voorlichting en stimulatie plaatsvinden via consultatiebureaus en sociale wijkteams.

De VVD stemde als enige tegen. Volgens raadslid Menno Loos, omdat de partij er vertrouwen in heeft dat de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) waar deze verantwoordelijkheden zijn belegd 'dat goed doet'.