Noaberschap helpt uitgebrande bedrijven in Aalten uit de brand

Noaberschap heeft de bedrijven Virupa en Tritop uit de as doen herrijzen na de verwoestende brand in het bedrijfsgebouw in Aalten drie weken geleden. De interieurbouwers van Tritop zijn inmiddels volledig operationeel in een pand in Dinxperlo, terwijl Virupa wacht op de levering van een aantal machines voor het werk weer start.

'Toen ik bij de brand stond, dacht ik dat het nooit meer goed zou komen', aldus Vincent Immink, mede-eigenaar van beide bedrijven en algemeen directeur van Virupa, over de verwoestende brand die eind januari het pand aan de Vierde Broekdijk trof. 'Maar het is geweldig wat hier gebeurt', zegt Immink over de herstart van Tritop in het pand aan de Anholtseweg in Dinxperlo. 'Mensen die hun netwerk en contact hebben, leveranciers die voor je klaarstaan, het noaberschap is geweldig, dat had ik niet durven dromen.'



Door de hulp lukte het Tritop om enkele dagen na de brand weer operationeel te zijn in de nieuwe locatie. 'Onze verzekeraar noemde het een nieuw record', zegt algemeen directeur Wim Bouwmeister van het bedrijf dat interieurs verzorgt voor winkels. 'Er stond veel spul klaar dat we opnieuw aan het maken zijn. Economisch weet ik verder niet wat de schade zal zijn, maar we zijn blij dat we hier direct terecht konden.'

Tritop en Virupa niet meer op zelfde plek

Op de locatie van de brand in Aalten vinden momenteel sloopwerkzaamheden plaats, waarna na bodemonderzoek wordt gekeken naar de toekomstige invulling. 'Het is zeker dat we niet met Tritop en Virupa op hetzelfde stuk gaan zitten', vertelt Immink. 'Maar dat zijn dingen die nu besproken worden, we moeten met onze compagnons kijken wat voor wie de goede oplossing is.'

‘Door merg en been’

Hoewel de bedrijven werken aan een wederopstanding, blijft de brand invloed hebben op de mede-eigenaar. 'Het heeft wel impact, het gaat aan alle kanten door merg en been', aldus Immink. 'Je gunt het niemand, want het is echt verschrikkelijk geweest.'