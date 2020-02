Veel meer zwarte lammetjes geboren, mysterie voor herders

Hoe het kan weten de herders niet. Maar er zijn dit jaar veel meer zwarte schapen geboren dan anders. Bij de schaapskooi in Elspeet bijvoorbeeld waren het er vorig jaar twee en nu staat de teller al op acht. De schaapsherder is er blij mee, want een beetje meer diversiteit kan geen kwaad vindt ze.

In de schaapskooi in Elspeet is het op dit moment spitsuur. Er zijn veel lammetjes geboren en die hebben natuurlijk meer verzorging nodig dan de volwassen dieren. Gebroederlijk ligt een zwart lammetje, naast de ‘gewone’ witte lammetjes.

‘We hebben hier allemaal Veluwse Heideschapen zoals je ziet’, legt schaapsherder Daphne van Zomeren uit. ‘Ze zijn bijna allemaal wit. We hebben op dit moment één volwassen zwart schaap en als er dan een zwart schaapje wordt geboren, is dat best wel bijzonder.’

Acht zwarte schaapjes geboren

‘Bijna elk jaar worden er wel een of twee zwarte schaapjes geboren, maar dit jaar hebben we er al acht', vervolgt Van Zomeren. Ze heeft geen idee waardoor het komt. ‘Ik heb het ook nog even aan wat collega-herders gevraagd en bij twee kuddes waren er ook wat meer zwarte schapen. Mijn collega’s weten eigenlijk ook niet hoe dat kan. We moeten nog even puzzelen qua genen hoe het zit.’

De schaapjes zelf lijken er verder niet zo’n probleem van te maken, wat precies hun kleur is. ‘Nee hoor’, bevestigt de herderin. ‘Ze reageren daar helemaal niet op dat het een andere kleur is of zo. Absoluut niet.’

'Ik vind het extra leuk'

Schaapsherder Van Zomeren is zelf erg blij met de zwarte schaapjes. ‘Ik vind het extra leuk. Ik ga de ooien, dus de vrouwtjes-lammetjes, in de kudde houden zodat we wat meer diversiteit in de kudde krijgen. Dat mag ook wel, want als alles hetzelfde is, is het ook zo saai. Wat meer diversiteit kan geen kwaad.’