Buurt na dodelijke steekpartij: 'We hebben gelijk gekregen'

Ze woont sinds 2005 aan de Morel en had jarenlang uitzicht op een leeg gebouw. Allerlei plannen strandden.

'Uiteindelijk hebben ze er zestien psychiatrische patiënten in gestopt', stelt Angelique Korthouwer verbitterd vast. 'Dat was in oktober vorig jaar. Ze hebben ons voor de gek gehouden. Er zouden geen gevaarlijke patiënten worden geplaatst en dat blijkt gewoon niet waar te zijn.'

'Het was duidelijk dat er iets aan de hand was'

Het was in de buurt al enige tijd duidelijk dat er iets aan de hand was, zegt ze. 'Misschien hadden ze daar ook eerder moeten ingrijpen.'

Een woordvoerder van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat desgevraagd weten dat het dodelijke incident van woensdagavond '(nog) niet is gemeld bij de inspectie'. Bewoners die klachten hebben over de zorginstelling in Wageningen kunnen die melden op de website van de inspectie.

Ze komen en gaan. Je kent je eigen buurman gewoon niet meer Buurtbewoonster Angelique Korthouwer

De omwonende vertelt over een bewoner die de kinderen aanspreekt. 'En dat ook zeker niet heel aardig. Als kinderen buiten op sokken lopen, vindt hij daar wat van en wordt hij ook heel boos. Kinderen schrikken daarvan.'

Volgens haar is de buurt altijd sceptisch geweest. 'Zestien psychiatrische patiënten bij elkaar vonden we heel veel. Je krijgt geen contact met ze. Het wisselt ook vaak. Ze komen en gaan. Je kent je eigen buurman gewoon niet meer.'

Een woordvoerster van RIBW AVV zegt dat de onvrede in de buurt onderwerp is van besprekingen, deze donderdag. 'We praten met politie en gemeente over wat er is gebeurd en wat de omwonenden daarover zeggen, nemen we mee.' De instelling zegt mee te leven met de nabestaanden en de gewonden.

'Buren zijn verhuisd vanwege de instelling'

Angelique Korthouwer vertelt over buren die hun biezen pakten. 'Ze hebben hun huis meteen verkocht en zijn vertrokken toen het RIBW met deze bewoners erdoor is gedrukt door de gemeente. We hebben advocaten ingeschakeld maar dat hielp allemaal niets.'

Mijn vrouw durfde niet de straat op, want dat vond ze te eng Buurtbewoner Jacob Taal

Buurtbewoner Jacob Taal zegt tegen Omroep Gelderland dat zijn vrouw woensdagavond meerdere keren het alarmnummer 112 had gebeld. 'Ik was onderweg naar huis vanuit Arnhem. Mijn vrouw durfde niet de straat op, want dat vond ze te eng. De tweede keer dat ze belde, kreeg ze te horen dat er geen auto's beschikbaar waren.'

Bij thuiskomst belde Taal zelf ook 112, het liep uit de hand. 'Ik hoorde geschreeuw. Hij heeft een mes!, hoorde ik.' Maar ook Taal kreeg dezelfde boodschap aan de andere kant van de lijn: geen auto's beschikbaar. 'Om kwart voor negen was de eerste politiewagen er en toen is er heel snel opgeschaald.'

Jacob Taal. Foto: Omroep Gelderland

'Er gaat zoveel door je heen'

Later drong alles tot Jacob Taal en de anderen door. Er waren gewonden gevallen, zelfs een dode: 'Er gaat zoveel door je heen. Er is iets verschrikkelijks misgegaan bij 112. En ook bij het begeleid wonen door het RIBW.'

Een inwoner van Bennekom die anoniem wil blijven, zegt dat gewaarschuwde agenten uit Ede/Bennekom moeten zijn gekomen. 'Ik woon aan een drukke doorgaande weg en rond 20.40 uur reden er twee politiewagens hard door Bennekom. Ze sloegen af naar Wageningen.' Volgens hem rijden hulpdiensten vaker door zijn straat wanneer ze vanuit Ede naar Wageningen moeten.

De politie neemt de geluiden over 112 serieus, reageert woordvoerster Jennifer Schoorlemmer. 'We willen graag weten of die kloppen. We gaan de gang van zaken nauwgezet reconstrueren.'

'Ons huis raken we nu niet meer kwijt'

Angelique Korthouwer heeft het gehad in de Morel in Wageningen. 'Onze woning hoeven we nu niet meer te koop te zetten, want die raken we niet meer kwijt. We wonen hier op zich heel fijn, we hebben ook een fijn huis en waarom zijn wij dan degenen die weg moeten?' Laat het RIBW maar vertrekken, zegt ze stellig. 'Wij waren hier als eersten. Dit kan gewoon niet.'

Burgemeester Van Rumund laat in een schriftelijke verklaring weten dat de twee gewonden weer thuis zijn en dat het 'naar omstandigheden redelijk met hen gaat'.

Deze donderdag is er een speciale bijeenkomst voor omwonenden. 'Er is veel aandacht en ondersteuning voor de slachtoffers, bewoners en medewerkers van de zorginstelling. Ook leven er vragen en zorgen bij de omwonenden, en daar hebben wij alle begrip voor', aldus Van Rumund.