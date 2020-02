Inloopkast de Cirkel zoekt een groter pand

Inloopkast de Cirkel is een weggeefwinkel in Westervoort waar iedereen zijn overtollige huisraad, kleding en speelgoed kan brengen. Het idee is gestoeld op de hoeveelheid overbodige spullen waar mensen vanaf willen en bij anderen een tweede leven krijgen. De winkel is een knallend succes en won afgelopen najaar de vrijwilligersprijs in Westervoort. In maart wordt bekend of de landelijke prijs er ook in zit. Omdat de winkel in een grote behoefte voorziet en de aanvoer groeit, zou verhuizing naar een groter pand welkom zijn.

Beschikt u over ongebruikte ruimte, een aanbouw of leegstaande garage? Reageer dan hieronder