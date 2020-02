Voor 1,25 euro gekocht bij de kringloop, maar het blijkt honderden keren meer waard

Het is een klein bronzen en delicaat beeldje. Ze bracht hem mee naar de taxatiedag van het Omroep Gelderland-programma Schatgraven. 'Het is gegoten. Maar ook nog eens mooi afgewerkt', vertelt taxateur Marcel Brouwer. 'Alle details zijn mooi verfijnd. Maar er is ook een ivoorsnijder aan te pas gekomen.' Een klein schedeltje is gemaakt van ivoor.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Ivoor is inmiddels een omstreden product. Brouwer: 'Daar is veel om te doen. Het mag niet meer en we weten goed waarom. Olifantenjacht is iets wat we niet willen.' Voor dit beeldje is dat minder erg. 'We kunnen er niet omheen, dat in de kunstvoorwerpen die lang geleden gemaakt zijn dit soort materialen voorkomen.'

Het beeldje is een afbeelding van Dante, een Italiaanse dichter. 'Dante loopt een trap af, komt een schedel tegen en loopt dus naar de hel', legt de taxateur uit. Wie het heeft gemaakt, is niet duidelijk. 'Het is niet gesigneerd.'

Brouwer schat de waarde van het beeldje op zo'n 750 euro. Dat terwijl Hennie het beeldje kocht voor 1,25 euro. Het is niet voor het eerst dat ze succes had in de kringloop. Eerder kocht ze twee vaasjes voor een paar euro die ook honderden euro's waard bleken.

