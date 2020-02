Maak kennis met vrijwilligerswerk tijdens NLdoet

Op 13 en 14 maart is het weer NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland en dat is een mooi moment om kennis te maken met vrijwilligerswerk! Ook bij u in de buurt is er van alles te doen.

Met NLdoet maak je op 1 dag een groot verschil voor een ander. Door een klus te klaren zorg je er bijvoorbeeld voor dat het voor ouderen fijner wonen is in hun verzorgingshuis, dat kinderen een veiliger plek hebben om te spelen in een buurt of dat sportverenigingen betere accommodaties hebben voor hun leden.

Jouw inzet is dus hard nodig en zeer welkom!

Wilt u ook een steentje bijdragen? Kijk dan op de website van NL Doet en zoek een leuke klus uit!