Dode bij steekincident in Wageningen is bewoner, denkt politie

De overige bewoners van het pand zijn tijdelijk ondergebracht op andere locaties. Dat meldt een woordvoerster van het Regionaal Instituut voor Begeleid Wonen (RIBW) Arnhem & Veluwe Vallei donderdag. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd in het huis.

Gewonden zijn twee begeleiders

Burgemeester Geert van Rumund van Wageningen bevestigt deze ochtend dat de twee gewonden begeleiders van de bewoners zijn. Dat meldden omwonenden van het RIBW aan de Morel woensdagavond ook. Het ging volgens hen om een man en een vrouw.

De slachtoffers hadden steekwonden aan hun armen. De man zou ook gestoken zijn in de borst, vertelden omwonenden. De twee slachtoffers konden zelf in de ambulance stappen voor onderzoek in het ziekenhuis.

Het onderzoek naar de toedracht is in volle gang, zegt Jennifer Schoorlemmer van de politie.

Burgemeester is geschokt

Burgemeester Van Rumund van Wageningen zegt geschokt te zijn door het gebeurde bij zorginstelling RIBW aan de Morel in Wageningen. 'Niet alleen het gegeven dat begeleiders een steekwond hebben opgelopen, dat raakt iedereen en mij ook.' Van Rumund toont zijn medeleven aan de slachtoffers. 'Het is heel naar wat er gebeurd is'. Hij hoopt snel op duidelijkheid.

Wat gebeurde woensdagavond bij de zorginstelling? Volgens omwonenden is er na het horen van geruzie meerdere malen 112 gebeld, maar kwam de politie niet direct, omdat er géén politieauto beschikbaar zou zijn. Van Rumund zegt dat hij dit laat onderzoeken. 'We gaan om tafel met verschillende partijen. Ik hoop op meer antwoorden op de vragen die nu leven.'

Voor zover hij weet verkeren de twee gewonde begeleiders niet in levensgevaar. Dat neemt volgens hem niet weg, dat de narigheid van het moment zelf impact heeft. 'Er moet veel meer geheeld worden dan alleen de steekwonden', aldus de burgemeester.

In het pand wonen rond de vijftien mensen met een psychiatrische achtergrond. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig volgens het RIBW.

