Arnhemmer mag kappen in eigen tuin

Arnhemmers mogen op privé-terreinen tot 1000 vierkante meter hun bomen blijven kappen zonder meld- of vergunningsplicht. Dat is een flinke aanpassing van het oorspronkelijke bomenplan van wethouder Cathelijne Bouwkamp, die dat voor alle Arnhemse bomen wilde. Dit tot teleurstelling van een aantal partijen.

'Een dieptepunt', meent Mark Coenders (GroenLinks). Het plan was tot stand gekomen met 'heel veel Arnhemmers', constateert hij. Doelend op de verschillende 'bomenpicknicks' die Bouwkamp voor inwoners organiseerde. 'Maar ik proefde dat de onvrede onder de deelnemers nog nooit zo groot is geweest over het doorlopen proces', pareert Coen Verheij (PVV).

'Gehandeld vanuit wantrouwen'

Ondanks het lange proces dat eraan vooraf ging, is de gemeenteraad 'als een houthakker' met verbetervoorstellen door het plan gegaan, ziet Jan Hutten (CDA). 'Het gevolg van een verkeerde denkwijze', meent hij. 'Er is gehandeld vanuit wantrouwen in onze inwoners.'

En ook Leendert Combee (VVD) meent dat een meld- en vergunningsplicht voor kleinere particulieren een oplossing zou zijn voor een probleem dat niet bestaat. 'De afgelopen jaren was er feitelijk ook geen kapvergunning en er is gebleken dat Arnhemmers hun boom gelukkig niet graag kappen.'

Er kan volgens Combee zelfs een averechts effect optreden. 'Je kijkt wel uit om een boom in je eigen tuin te zetten als je niet weet of je hem over 20 jaar nog wel weg mag halen.'

'Onverstandige beslissing'

Een meerderheid die zich eerder al aftekende, stemde woensdagavond dan ook voor zijn initiatief om particulieren met grond tot 1000 vierkante meter uit te sluiten van deze 'vele en gedetailleerde' regels. Tenzij jouw boom op een zogeheten 'waardevolle bomenlijst' staat of in een bestemmingsplan wordt beschermd. In dat geval ontvang je een brief. Een 'onverstandige' beslissing, meent Bouwkamp. Die volgens haar minder bescherming biedt en inzicht geeft.

'Juist gemeente kan kap niet uitleggen'

Anders is dat voor gemeentelijke bomen. Daarvoor geldt de meld- en vergunningsplicht nu wel in de volle breedte. Want de essentie van het probleem is volgens Mattijs Loor (D66) dat juist de gemeente niet uit kan leggen waarom bomen 'op een bepaald moment van een bepaalde plek verdwijnen'. 'Als overheid hanteren we zelf de motorzaag', constateert ook Hutten.

Daarnaast besloot de gemeenteraad dat het als 'veel hinder' bestempeld wordt als je allergisch bent voor je eigen boom bij het beoordelen van eventuele kap. Het college vond dat in zijn voorstel 'weinig hinder'. Verder moet volgens de raad het kroonoppervlak van Arnhemse bomen in de komende vijf jaar gemiddeld met minimaal vijf procent toenemen.

