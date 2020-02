Luxor Live zoekt artiestenbegeleiders en servicemedewerkers

Al decennia is Luxor de poptempel van Arnhem. Luxor Live is altijd op zoek naar nieuwe mensen die het leuk vinden om het team te versterken. Ben jij een echte muziekliefhebber en heb je minstens twee keer per maand tijd om een dienst te draaien? Als servicemedewerker of artiestenbegeleider kan je zo aan de slag. Als servicemedewerker ben je hét visitekaartje van Luxor Live. Je controleert tickets en helpt bij de garderobe. De minimumleeftijd is 18 jaar en we verwachten dat je ten minste twee keer in de maand een dienst kan draaien, waarvan één zaterdagnacht.

Spreekt het je aan backstage te werken? Dan kun je artiesten begeleiden en wegwijs maken. Je bent het aanspreekpunt voor artiest en crew, helpt de kok in de keuken en zorgt dat het podium op tijd wordt betreden.

Luxor Live biedt hiertegenover professionele begeleiding in een sfeervolle werkomgeving, gratis toegang tot concerten en leuke medewerkersfeestjes.

Wil je het team versterken? Reageer dan hieronder