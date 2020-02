JONG&Politiek deed verkeersonderzoek in gemeente Nunspeet

Welke verkeersirritaties houdt mensen bezig en waar zitten verkeersknelpunten in de gemeente? Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat hardrijders (vooral binnen de bebouwde kom) en bestuurders die geen voorrang verlenen irritaties oproepen bij weggebruikers.

De Nijverheidsweg werd veel genoemd, hier geven mensen aan vaak geen voorrang te krijgen. Ook is er onduidelijkheid over de nieuwe inrichting van de Oenenburgweg aan de kant van de Elburgerweg, hier is een nieuwe voorrangssituatie waar mensen nog niet van op de hoogte zijn.

Naast eerdergenoemde zaken kom natuurlijk zaken zoals parkeren, Stationsplein, kruising halfweg, situatie rond de op- en afritten A28 Eperweg en andere zaken aan de orde.

Het onderzoek werd door jongeren gehouden via Facebook en middels een mondelinge enquête in het centrum van Nunspeet. Online reageerden 136 inwoners en mondeling is met ongeveer 70 mensen gesproken.

Wethouder Storteboom gaf de jongeren een compliment voor het goede werk en nam het verkeersonderzoek in ontvangst. Ze gaf aan dat gevoelens van inwoners altijd kloppen omdat ze dat zo beleven. Dus ze neemt die gevoelens ook serieus. Soms, zo gaf ze aan, zijn deze gevoelens weg te nemen met kleine ingrepen en dat doet de gemeente dan ook graag. Ze zal het onderzoek met belangstelling bestuderen en adviseerde de jongeren om het ook in te sturen als zienswijze bij het in procedure zijnde Gemeentelijke Vervoers- en Verkeersplan. Wethouder Storteboom daagde de jongeren uit om na te denken over manieren om gedragsverandering in het verkeer te realiseren. Dit omdat aan veel gevoelens van onveiligheid vaak verkeerd gedrag ten grondslag ligt. Spontaan kwamen ideeën los zoals posters met afgebeelde ogen (gevoel dat je in de gaten gehouden wordt) of stickers op afvalcontainers die elke week een keer massaal aan de weg staan.

JONG&Politiek zal het onderzoek als zienswijze in gaan dienen zoals wethouders Marije Storteboom adviseerde.