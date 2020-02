Okita krijgt een kans bij NEC door blessure Musaba

Jonathan Okita keert terug in het elftal van NEC voor de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles.

De 23-jarige vleugelspeler verloor zijn basisplaats na enkele mindere wedstrijden. Maar omdat Anthony Musaba afgelopen vrijdag tegen Helmond Sport uitviel en zeker een maand niet inzetbaar is, krijgt Okita nu weer een kans. Als invaller tegen Helmond was hij al nadrukkelijk aanwezig, al verprutste hij wel vier grote kansen.

Verder is de basiself van NEC ongewijzigd. Dirk Proper (foto) speelt opnieuw als aanvallende middenvelder. De drie keer dat de 17-jarige student Psychologie in de basis stond, won NEC ook. Tom van de Looi traint weer mee. Doelman Norbert Alblas traint af en toe mee, maar is nog niet inzetbaar.

Vaak gelijkspel

NEC speelde de laatste jaren veel gelijk tegen Go Ahead: zes keer in negen confrontaties. Dit seizoen werd het in eigen huis 3-3. Vorig seizoen werd het uit 4-4 en thuis 1-1. Het seizoen daarvoor won NEC thuis met 5-1 en uit werd het 1-1. In de eredivisie werd het uit 2-2 en verloor NEC in De Goffert met 2-1. En in 2014 werd thuis met 1-1 gelijkgespeeld en in Deventer met 4-3 verloren.

Vermoedelijke opstelling NEC: Branderhorst; van Rooij, van Eijden, Kvida, Kuipers; Dijkstra, Proper, Van Landschoot; Okita, Flemming, Romeny.