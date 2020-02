Het is nog te vroeg om polonaise te lopen bij NEC

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Wij zijn zondag vrij, dus privé mogen de jongens dat invullen hoe ze willen', legt trainer François Gesthuizen uit . 'Ik moet nog even denken of ik mij wel vertoon, dat heeft te maken met vrijdagavond. We moeten niet de polonaise gaan lopen, omdat we twee keer hebben gewonnen. Want het zit allemaal nog heel dichtbij elkaar.'

'We moeten zorgen dat we een keer winnen van een ploeg die boven ons staat. Go Ahead blijft lastig, Misschien pakt het een beetje zo uit als Telstar. Dat bestempelden wij ook als een zware uitwedstrijd, maar daar kwamen wij makkelijk doorheen. Al beschouw ik Go Ahead wel als van een ander kaliber.'

Okita in de basis

Jonathan Okita start in de basis. De 23-jarige vleugelspeler verloor zijn basisplaats na enkele mindere wedstrijden. Maar omdat Anthony Musaba afgelopen vrijdag tegen Helmond Sport uitviel en zeker een maand niet inzetbaar is, krijgt Okita nu weer een kans. Als invaller tegen Helmond was hij al nadrukkelijk aanwezig, al verprutste hij wel vier grote kansen.

Verder is de basiself van NEC ongewijzigd. Dirk Proper (foto) speelt opnieuw als aanvallende middenvelder. De drie keer dat de 17-jarige student Psychologie in de basis stond, won NEC ook. Doelman Norbert Alblas traint af en toe mee, maar is nog niet inzetbaar, maar verder is iedereen fit.

'Ja, de meesten zijn fit. Tom van de Looi is weer aangesloten na een vervelende blessure. Dit zijn mooie wedstrijden, met volle stadions. Ik ben benieuwd hoe de jonge jongens zich gaan houden. Een aantal spelers heeft dat al meegemaakt, maar bijvoorbeeld voor Dirk is dit allemaal nog nieuw.'

Vaak gelijkspel

NEC speelde de laatste jaren veel gelijk tegen Go Ahead: zes keer in negen confrontaties. Dit seizoen werd het in eigen huis 3-3. Vorig seizoen werd het uit 4-4 en thuis 1-1. Het seizoen daarvoor won NEC thuis met 5-1 en uit werd het 1-1. In de eredivisie werd het uit 2-2 en verloor NEC in De Goffert met 2-1. En in 2014 werd thuis met 1-1 gelijkgespeeld en in Deventer met 4-3 verloren.

Vermoedelijke opstelling NEC: Branderhorst; van Rooij, van Eijden, Kvida, Kuipers; Dijkstra, Proper, Van Landschoot; Okita, Flemming, Romeny.