Cocaïnewasserij in Vragender zat verstopt in varkensschuur

Dat vertelde wijkagent Stephan van Beckhoven woensdagavond tijdens een informatieavond over ondermijning in café Overkamp in het dorp. Hij ging niet in op het lopende onderzoek en bevestigde evenmin dat de eigenaar van de boerderij zou hebben gezegd misleid te zijn door criminelen.

Twee koelkasten

Wat gebeurde er achterin die varkensschuur, terwijl in het voorste gedeelte varkens werden gehouden? Er was een gedeelte van 7 meter afgetimmerd en verdeeld in zeven verschillende afdelingen, waaronder een sanitaire ruimte en een slaapkamer. Er stonden twee koelkasten met eten en drinken. 'Die mensen gingen niet weg, die bleven een poosje', vertelde Van Beckhoven aan de volle zaal in Vragender.

Er was ook een droogruimte en daar werd cocaïne aangetroffen. Cocaïne kan vloeibaar worden meegenomen in bijvoorbeeld kleding of shampooflessen. 'Maar het moet daarna worden teruggewonnen', zei de wijkagent over de werking van een cocaïnewasserij, zoals in Vragender werd aangetroffen.

'U reageert vanuit angst'

De gouden tip kwam op 23 januari bij de politie binnen via een melding uit de buurt. 'Iemand heeft 1-1-2 gebeld', vertelde de wijkagent, die daarop een reactie kreeg vanuit de zaal, waarom er in de media melding was gemaakt dat de tip uit de buurt kwam. 'U reageert vanuit angst. Dat begrijp ik, daar moeten we een volgende keer misschien beter over nadenken', aldus de wijkagent.

Een volle zaal in Vragender. Foto: Omroep Gelderland

Het gezin van de bewuste boerderij gaat sinds de ontdekking door een hel. De boer voelt zich misleid, zo zou hij tijdens het onderzoek hebben aangegeven, en Van Beckhoven wees de aanwezigen op de mogelijke gevolgen die het verhuren van een schuur aan criminelen kan hebben en dus ook voor dit gezin. 'Behalve de sociale problemen voor het gezin volgen er mogelijk nog financiële sancties, want was er een drugslozing? Was er ontploffingsgevaar?'

'Met de neus op de feiten gedrukt'

Burgemeester Annette Bronsvoort van Oost Gelre relateerde de grote opkomst in Vragender aan het oprollen van de cocaïnewasserij en wees ook op meerdere drugsdelicten in de oostelijke Achterhoek, zoals een hennepkwekerij in een voormalige bakkerij in Groenlo. Of een gewapende overval op een woning in Eibergen waarin een hennepkwekerij werd aangetroffen. En dus ook het drugslab in Vragender.

'We zijn écht met de neus op de feiten gedrukt, althans, zo voelt het bij mij', bekende de burgemeester, die in het verleden hoofdofficier van justitie was. 'We moeten onze ogen er niet voor sluiten en mijn oproep aan u is dan ook: wees niet naïef en wapen je tegen criminele activiteiten.'

