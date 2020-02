Engelsman Slattery dichtbij debuut in basis De Graafschap

Op de Bezelhorst in Doetinchem worden de oranje hesjes uitgedeeld. Aanvankelijk zit huurling Slattery, overgekomen van Southampton, nog aan de kant van de reserves. Na een minuut of 20 voert Snoei echter één verandering door. Stef Nijland wisselt met de 21-jarige middenvelder die zo terecht komt in het beoogde basisteam voor vrijdag.

Dynamisch

Beide aanvallers krijgen tijdens het partijspel uiteindelijk ruimschoots de tijd zich te laten zien op de positie achter spits Seuntjens. Slattery is ijverig, loopt veel tussen de linies waar hij voortdurend vraagt om de bal. In zijn acties is de dynamische Engelsman nog niet zo gelukkig, maar duidelijk is wel dat een basisplaats tegen FC Dordrecht lonkt. Vrijdag verprutste Slattery voor De Graafschap tijdens zijn debuut een dot van een kans tegen Roda. Maar even later scoorde hij alsnog de bevrijdende 2-0.

Blummel op de bank

Mo Hamdaoui keert terug in de basis. Hij viel tegen Jong PSV en Roda JC in en scoorde in beide wedstrijden. De rentree van Hamdaoui als linkerspits gaat ten koste van Sven Blummel. Branco van den Boomen is voor het duel van vrijdag aan de Krommedijk geschorst.

'Heilige doel'

In het authentieke stadion van FC Dordrecht staat voor De Graafschap de derde periodetitel op het spel. Met nog twee ronden te gaan, kan die prijs vrijdag al worden gewonnen door de Achterhoekers. Een periode geeft toegang tot het spelen van de play-offs met als inzet promotie naar de eredivisie. De Graafschap staat na zeven duels bovenaan. 'Het is niet het heilige doel, want dat is directe promotie', weet Snoei.

Bekijk de video. Tekst gaat eronder verder.

'Meetmoment'

'We zien het als een mooi meetmoment en het is leuk voor tussendoor. Iedereen, op kantoor en de supporters, is ook wel aan een feestje toe in deze pittige concurrentiestrijd. Dus de periode is van harte welkom. Het is een prijsje. We hebben er ook al eens dichtbij gezeten, maar toen ging NAC ermee vandoor', weet Snoei.

'We zijn wel toe aan een feestje', zegt Snoei over de derde periode

Uiteraard waarschuwt Snoei voor het duel bij laagvlieger FC Dordrecht. Alleen hekkensluiter Helmond Sport staat er in de eerste divisie slechter voor. De Graafschap is het dus aan zijn stand verplicht te winnen in Zuid-Holland. 'Maar ze verslaan wel overtuigend uit bij Top Oss', somt de oefenmeester uit Didam toch een positief punt op.

Geen excuses

Snoei: 'Ze hebben daar de trainer eruit gegooid. Er zijn vijf nieuwe spelers gehaald. Harry van de Ham is toen zelf maar voor de groep gaan staan. Het is een beetje het verkeerde moment, dus ik heb gezegd tegen de jongens wees waakzaam. Maar ik wil geen excuses zoeken. Wij moeten daar winnen, dat snap ik ook.'