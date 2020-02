De Graafschap jaagt aan de Krommedijk op periodetitel

door Richard van der Made

Een periode winnen geeft toegang tot het spelen van de play-offs met als inzet promotie naar de eredivisie. De serie gaat over negen wedstrijden en De Graafschap staat na zeven duels bovenaan. 'Het is niet het heilige doel, want dat is directe promotie', geeft trainer Mike Snoei aan na de training van woensdag waar een striemende koude wind een hoofdrol speelde.

'Periode welkom'

'We zien het als een mooi meetmoment en het is leuk voor tussendoor. Iedereen, ook op kantoor, is ook wel aan een feestje toe in deze pittige concurrentiestrijd. Dus de periode is van harte welkom. Het is een prijsje. We hebben er ook al eens dichtbij gezeten, maar toen ging NAC ermee vandoor', weet Snoei.

'We zijn wel toe aan een feestje', zegt Snoei over de derde periode

De Graafschap kan de periode vrijdag aan de Krommedijk in Dordrecht al binnenslepen, maar die kans is klein. Cambuur moet dan gelijkspelen tegen Roda JC terwijl De Graafschap zelf moet winnen. Ook NEC heeft in theorie nog een kans. Volendam, de nummer drie, heeft al een periodetitel op zak.

'Wees waakzaam'

Uiteraard waarschuwt Snoei voor het duel bij laagvlieger FC Dordrecht. Alleen Helmond Sport staat er slechter voor. 'Maar ze winnen wel overtuigend uit bij Top Oss', somt de oefenmeester een positief punt op. 'Ze hebben daar de trainer eruit gegooid. Er zijn vijf nieuwe spelers gehaald. Harry van de Ham is toen zelf maar voor de groep gaan staan. Het is een beetje het verkeerde moment, dus ik heb gezegd wees waakzaam. Maar ik wil geen excuses zoeken. Wij moeten daar winnen, dat snap ik ook.'

Slattery of Nijland

Snoei lijkt nog te twijfelen over de positie achter spits Ralf Seuntjens. Die plek zal worden ingenomen door Callum Slattery of Stef Nijland. Beide aanvallers kregen ruim speeltijd in het beoogde basisteam op woensdag. Slattery viel vrijdag tegen Roda in en scoorde. Nijland stond wel aan de aftrap.

Blummel op de bank

Mo Hamdaoui keert vrijwel zeker terug in de basis. Hij viel tegen Jong PSV en Roda in en scoorde in beide wedstrijden. De rentree van Hamdaoui gaat ten koste van Sven Blummel. Branco van den Boomen is voor het duel van vrijdag geschorst.