Arnhem gaat ondernemers met schulden beter helpen

De gemeente Arnhem wil ondernemers met schulden beter helpen. Het ondersteuningspunt dat er nu is, werkt niet goed genoeg. Er komt daarom een nieuw ondernemersloket en gratis financiële hulp voor kleine zelfstandigen. Het gaat vooralsnog om een proef waar ongeveer 175 ondernemers in mee gaan doen.

Een andere aanpak is nodig omdat ondernemers in Arnhem nu vaak niet weten waar ze met hun financiële problemen terecht kunnen. Bovendien moeten ze vaak betalen voor de hulp, waardoor bedrijven alleen maar dieper in de financiële problemen komen.

Onvoldoende

Het bestaande meldpunt voor ondernemers met financiële problemen is Bureau Zelfstandigen in Arnhem, maar dat bureau kan niet alle hulp bieden die ondernemers met schulden vragen, concludeerde de gemeente. Een 'grote groep ondernemers' komt nu niet in aanmerking voor hulp bij schulden.

Het schort aan samenwerking. 'Er is geen sluitend hulpaanbod voor de ondernemer met schulden', staat in een brief aan de gemeenteraad. 'Elke organisatie biedt slechts voor een deel van de inwoners een deel van de benodigde hulp. Hierdoor vallen sommige ondernemers tussen wal en schip. Zij kunnen nergens terecht met hun problemen.'

De gemeente gaat kijken of een ondernemersloket - met één vast aanspreekpunt voor ondernemers - een verbetering is. Ondernemers met schulden kunnen daar terecht voor informatie en gerichte doorverwijzing. Ook wordt er gewerkt aan een betere samenwerking met partner-hulpverleners.

Gratis hulp

Daarnaast gaat Arnhem gratis financiële hulp bieden aan ondernemers met een 'levensvatbaar bedrijf'. De gemeente maakt afspraken met een 'schuldregelingsorganisatie', is te lezen. Die wordt door de gemeente betaald en is voor ondernemers met schulden gratis. Dat is een grote verandering, want nu moet de ondernemer - in tegenstelling tot particulieren met schulden - de kosten voor schuldhulpverlening nog zelf betalen.

Het ondernemersloket en de gratis financiële hulp is bedoeld voor ondernemers die privé aansprakelijk zijn voor hun zakelijke schulden. Het gaat dan bijvoorbeeld over zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers), met een v.o.f. of eenmanszaak. Volgens de gemeente zijn er in Arnhem 10.000 mensen die in die categorie vallen.

Armoedebestrijding

'Met deze pilot willen we zoveel mogelijk ondernemers hulp aanbieden bij hun financiële situatie', stelt verantwoordelijk wethouder Martien Louwers. 'Zij kunnen dan hun aandacht weer volledig op het ondernemen richten.'

'We doen dit voor de ondernemer zelf, maar ook in het belang van de mensen die hij in dienst heeft. Het is belangrijk dat zij aan het werk kunnen blijven.' Bovendien zullen ook de maatschappelijke kosten dalen en is er minder armoede in de stad als mensen met een eigen bedrijf goede schuldhulp krijgen, is de verwachting.

Half miljoen

De pilot start in april dit jaar en duurt tot en met december 2021. In totaal wil de gemeente in die periode 175 mensen met financiële problemen bereiken. Op basis van een evaluatie beslist het gemeentebestuur daarna of de inzet van het ondernemersloket en de gratis ondersteuning verder worden uitgerold of niet.

De pilot kost de gemeente 572.430 euro.

