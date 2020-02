'Nijmeegse lijst met brandgevaarlijke panden moet openbaar'

Er is onvrede over de weigering van het Nijmeegse college om de lijst openbaar te maken van panden waar verhoogd risico is op brand. Volgens het college is het primair een zaak tussen de flateigenaren en de bewoners en is het niet aan het college om actief te gaan controleren. Jean Paul Broeren van Stadspartij DNF laakt die 'nonchalante houding'.

De lijst moest er komen van minister Ollongren naar aanleiding van de brand in de Grenfell Tower in Londen in 2017 waarbij 72 doden vielen.

Gevelplaten weggehaald

Ook in Nijmegen waren er flats zo bleek in 2018, waarbij de combinatie van materialen en de constructie ervoor konden zorgen dat een gevelbrand zich razendsnel kan verspreiden. Zo werd de gevelbeplating bij ouderencomplex De Meiberg daarop weggehaald.

Sindsdien is met name Jean Paul Broeren (DNF), die zelf dagelijks met isolatiemateriaal werkt, erg gespitst op de brandveiligheid van andere gebouwen in Nijmegen. Uit een inventarisatie door Nijmegen blijkt dat er twaalf gebouwen zijn met een verhoogd brandrisico.

'Wir haben es nicht gewüsst'

Maar van de 63 aangeschreven gebouweigenaren hebben er 17 niet gereageerd. Het college zegt tegen de raad ervan uit te gaan dat het daar dan in orde is. Dat vindt Jean Paul Broeren onverteerbaar. 'Zo beloon je de pandeigenaren die niet gereageerd hebben. Je kunt later als het mis gegaan is toch niet zeggen: wir haben es nich gewusst?'

Bovendien vindt hij het onbegrijpelijk dat alleen de gebouweigenaren zelf op de hoogte zijn gebracht van de risico's aan hun gebouw. 'Dat geeft onrust onder bewoners.'

Wob-verzoek

Een van de bewoners van Dukenburg, waar meerdere panden staan die mogelijk een verhoogd risico hebben, is ex-raadslid Toine van Bergen. Hij gaat een beroep doen op de Wet openbaarheid bestuur om de lijst alsnog boven tafel te krijgen.

