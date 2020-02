Plan voor fietstunnel en kruising op N18 bij Lichtenvoorde eindelijk klaar

Het plan ligt al een aantal jaren op de tekentafel en was in het verleden aanleiding voor protesten van onder meer hotel-restaurant Pillen 't Zwaantje, uit angst voor inkomstenderving omdat de kruising bij de Zieuwentseweg wordt afgesloten.

'Mogelijk nieuwe protesten'

Voor de fietsers van en naar Zieuwent komt er daar een tunnel, automobilisten worden via een nieuw aan te leggen weg richting een te vernieuwen kruising ter hoogte van de Richterslaan omgeleid richting het centrum van Lichtenvoorde. 'Het plan komt ter inzage, mogelijk komen er opnieuw protesten', zegt wethouder Marieke Frank van Oost Gelre.

Rijkswaterstaat grijpt de vervanging van oude verkeerslichten op de N18 aan om de doorstroming op de weg te verbeteren. Door de kruising bij de Zieuwentseweg af te sluiten worden daar de verkeerslichten overbodig en kunnen automobilisten doorrijden tot de kruising en de verkeerslichten bij de Richterslaan.

Deadline 2021

Het nieuwe tracé is in overleg met een klankbordgroep, waarin ook buurtbewoners zitting hadden, tot ontwerp gekomen. De provincie betaalt mee aan het plan, maar dan is de deadline 2021. In dat jaar moet de reconstructie van de weg zijn afgerond.

De gemeente Oost Gelre houdt donderdag 27 februari van 16.00 tot 18.00 uur in het gemeentehuis in Lichtenvoorde een inloopmiddag over het nieuwe tracé over de N18 bij Lichtenvoorde.