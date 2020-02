Regen en wind met carnaval: 'Het is hopen dat het meevalt'

Het carnavalsweekend staat weer voor de deur. Feestvierders in de provincie hopen natuurlijk op mooi weer. Maar de verwachtingen zijn niet erg positief. Zaterdag en zondag is er veel kans op regen en het gaat flink waaien.

Weerman Wilfred Janssen van Weerplaza spreekt niet van een echte storm, maar wel van een 'stevige westenwind', met windkracht vijf of zes. 'Dat is voor carnavalswagens niet ideaal. Het is hopen dat het meevalt', zegt hij.

Vrijdag is het weer overigens nog relatief goed: het blijft dan grotendeels droog, met zo'n 9 graden en de wind is minder stevig.

Carnaval live op TV Gelderland

Maar wind en regen mag de carnavalspret niet drukken. Wij zijn er dit jaar gewoon weer bij! Omroep Gelderland doet live-verslag van verschillende carnavalsoptochten in de provincie.

Zaterdag nemen we je mee naar het kleurrijke carnavalsfeest in Klarenbeek. En zondag kun je de optocht in Groenlo live op tv volgen. Maandag gaat het feest gewoon door, want dan zijn we bij de Rosen Montag-caranavalsoptocht in Beek (Montferland).

Bekijk onze tv-gids voor de precieze tijden. Alle drie de carnavalsoptochten zijn overigens ook online te volgen. Dat kan hier.

Zie ook: