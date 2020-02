Bijzondere wedstrijd in Arnhem: een verhaal vertellen zonder te praten

Drie leerlingen wisten het te schoppen tot de finales op hun basisschool. Goed voorbereid begonnen ze vandaag aan de leesvertelwedstrijd. Volgens docent Steven Arissen is de wedstrijd eigenlijk bedoeld om de kinderen aan het lezen te krijgen. 'Slechthorende kinderen lopen achter met hun woordenschat en kunnen dat door veel te lezen bijspijkeren. Via deze weg hopen we kinderen aan te sporen wat vaker een boek te pakken.'

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Een vakkundige jury, die bestond uit oud-winnaars van de wedstrijd, mocht bepalen wie van de kinderen door mocht naar de landelijke finale in Utrecht. Jurylid Jelle Hermens, zelf slechthorend, legde uit waar hij vooral op let. 'Ik kijk heel erg naar mimiek. Als tweede natuurlijk de bewegingen, het beeld dat de kinderen maken en naar de handvormen. Wat ik ook belangrijk vind, is het aannemen van de rol uit het boek.'

Moeilijk

Docente Lidy Dekkers begeleidde de kinderen naar hun optreden van vandaag. 'Wat het zo moeilijk voor ze maakt, is dat de kinderen de Nederlands taal niet goed beheersen omdat ze slechthorend of doof zijn. Dat maakt het begrijpen van een verhaal dat ze lezen erg lastig. Als je dat dan ook nog moet overzetten in gebarentaal, dan wil het wel eens misgaan. Maar daar helpen we ze bij.'

Youssef won met zijn verhaal 'dromenverkoper' de wedstrijd en mag daarom zijn school vertegenwoordigen in Utrecht.