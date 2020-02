'Ik sla je kop eraf', Nijmeegse huisbaas bedreigt bewoner

'Ik sla je kop eraf. Ik vreet jou helemaal op', begint het filmpje dat door de anti-kraak bewoner is opgenomen. Aan het woord is een directeur van GMC beheergroep.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Bruls: 'Had niet mogen gebeuren'

Het Facebookfilmpje was voor D66 in Nijmegen aanleiding om het college om opheldering te vragen. In het fragment is te horen hoe de directeur van GMC beheergroep tekeer gaat tegen de anti-kraakbewoner in een huis bij het Goffertpark.

Die woning is in eigendom van de gemeente en GMC regelt namens de gemeente de bewoning. Burgemeester Bruls: 'Wat daar gebeurt, had die beheerder niet mogen doen. Aan de andere kant heb ik een waslijst van hoe die huurder zich opstelt en daar lusten de honden ook geen brood van.'

De tekst gaat door na de reactie van burgemeester Bruls:

College ongelukkig met filmpje

Het filmpje gemaakt door Bop Hoek is in januari dit jaar op zijn Facebookpagina gezet, met de tekst: 'Stel je woont in een pand van Gemeente Nijmegen. Je hebt een juridisch conflict dat netjes opgelost zou worden via de rechter. Dan komt één van de directeuren van GMC Beheergroep even langs, als je 's ochtends aan je bak koffie zit. Gemeente Nijmegen, nogmaals het verzoek voortaan gewoon even te bellen.'

Het college is ongelukkig met het optreden van de directeur en heeft inmiddels excuses aangeboden. Maar burgemeester Bruls is ook ongelukkig met de vraagstelling door D66, omdat hij zich helemaal niet wil mengen in het conflict. 'Dat iemand stiekem zo'n filmpje opneemt wil ook wel wat zeggen over die persoon en helpt niet echt om het conflict op te lossen', aldus Bruls.

'Provocatie en bedreigingen'

De directeur van GMC Beheergroep bevestigt dat hij in het filmpje aan het woord is, maar dat de bewoner hem geprovoceerd heeft. 'Het klopt dat ik dat gezegd heb. Dat is niet goed en dat zou ik ook nooit meer doen'. Hij geeft aan dat de bewoner de boel manipuleert, en dat hij juist hij al langere tijd bedreigingen ontvangt van de bewoner met name aan het adres van zijn dochter.

Aan het eind van het filmpje hoor je de bewoner nog tegen de beheerder zeggen: 'mooie dochter heb jij'. Volgens de beheerder maakt hij hiermee een toespeling op eerdere bedreigingen.

Verder zou de huurder schuurtjes op het terrein vernield hebben, en zich ook toegang hebben verschaft tot bijgebouwen waar hij niet mag komen en zelfs de sloten hebben kapotgemaakt en er andere sloten op hebben gezet. Toen de huurbaas de sloten weer wilde vervangen, werd hij naar eigen zeggen bedreigd door de bewoner.

Het ging volgens hem om 'duw en trekwerk'. Toen hij daarop de politie belde en daar op wachtte heeft hij zich laten provoceren en heeft hij de dingen gezegd die te horen zijn in het Facebookfilmpje, zo verklaart hij zelf. De bewoner probeert hem nu in een kwaad daglicht te zetten met het filmpje op Facebook. 'Continu leugens en bedrog', aldus de directeur van GMC

Aangifte van poging tot doodslag

De beheerder heeft ook aangifte gedaan van poging tot doodslag omdat de bewoner volgens hem met de auto op hem wilde inrijden. Bewoner Bop Hoek heeft hiervoor vorige week een nacht vastgezeten op het politiebureau. Die zegt dat hij alleen zijn auto wilde parkeren en heeft ook hiervan een filmpje online gezet.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Rechtszaak

Op de achtergrond speelt een rechtszaak tegen de anti-kraakbewoner door GMC Beheergroep. Die wil hem eruit hebben omdat de gemeente andere plannen heeft met het pand. Maar de man weigert te vertrekken. Verder zou hij de beheerder niet toelaten voor controle van de woning.

Volgens bewoner Bop Hoek zijn de problemen in het voorjaar van 2019 ontstaan. Hij woont er sinds kerst 2018. In het begin met twee vrouwelijke medebewoners. Een van de directeuren van GMC Beheergroep kwam volgens hem begin 2019 voor controle de woning binnen en stond ineens onaangekondigd bij de slaapkamer van één van die vrouwelijke huurders. Toen de bewoners zich over die privacyschending beklaagden, is de beheerder ze er volgens Hoek 'uit gaan werken'.

De vrouwelijk bewoner in kwestie bevestigt dit verhaal. Ze spreekt over ernstige schending van de privacy en intimidatie door GMC Beheergroep. De directeur spreekt dit echter weer tegen.

In 2019 oordeelde de rechter dat Bop Hoek mag blijven zitten omdat GMC Beheergroep niet kan aantonen dat de gemeente Nijmegen inderdaad concrete andere plannen heeft met het pand. Er loopt nu een hoger beroep in deze zaak.