Frank Olijve chagrijnig van reserverol bij De Graafschap: 'Zwaar klote'

door Richard van der Made

De Graafschap speelt om rechtstreekse promotie naar de eredivisie. De titel is reëel. Alle schijnwerpers zijn dus gericht op de spelers en trainer Mike Snoei en af en toe ook op jongens die regelmatig invallen. Maar zelfs dat laatste is dit seizoen niet weggelegd voor Frank Olijve. De Amsterdammer overlegt welgeteld 121 minuten in 26 wedstrijden.

Eén basisplaats

Het zijn dramatische cijfers voor een ervaren voetballer die jarenlang een vaste waarde was bij FC Emmen. Slechts één keer mocht Olijve dit seizoen beginnen. Thuis tegen Go Ahead Eagles (1-1) stond hij aan de aftrap, maar zelfs toen werd hij na een uur naar de kant gehaald. De 30-jarige middenvelder beleeft een frustrerend en mentaal zwaar seizoen. 'Ik moet proberen zo goed mogelijk om te gaan met deze situatie. Als het team je nodig heeft, zal je er moeten staan.'

Ritme

De concurrentie op het middenveld is er bij De Graafschap ontegenzeggelijk. Olijve slaagt er maar niet in Snoei te overtuigen. 'Als je een echte sportman bent, vind je dit knap waardeloos', zegt de coach. 'En ik vind Frank een hele goede sportman, want hij helpt ons. Maar je wil natuurlijk veel meer onderdeel uitmaken van een startende formatie. En dat betekent dat we nog wel eens overleg hebben. Hij vroeg deze week nog of hij maandag mee kon doen met de beloften. Om ritme te houden.'

Zeiken en zeuren

Olijve is op trainingen een hard werkende voetballer die nooit verzaakt. Amok maken is hem vreemd. 'Ik ga geen stennis lopen schoppen. Nee, dat zit niet in mijn karakter. Zo ben ik gewoon niet. Je moet zo dicht mogelijk bij jezelf blijven. Aan ruzie maken heeft niemand iets. Wat heb ik eraan als ik iedere week ga lopen zeiken en zeuren.'

Olijve als wisselspeler (in het midden met de handen op de rug)

Meer aandeel

Het betekent echter niet dat Olijve zich makkelijk neerlegt bij de keuzes van Snoei. Sterker nog, de defensieve middenvelder heeft nauwelijks begrip voor zijn rol als reserve. 'Nee, ik ben het er niet mee eens. Ik vind duidelijk dat ik meer aandeel moet of mag hebben. Alleen worden er helaas andere keuzes gemaakt. Praten met de trainer? Ik vind dat niet nodig. Je moet het op de training laten zien.'

Thuisbasis

'Ik ben echt niet altijd positief hoor', lacht Olijve die in januari 2018 vanuit het Amerikaanse Orange County binnenkwam bij De Graafschap. 'Natuurlijk ben ik chagrijnig en vind ik dingen zwaar klote. Maar op het veld tijdens trainingen moet een knop om en is het 100 procent knallen. Wisselspeler of niet. Gelukkig heb ik een goede thuisbasis waar ik erover kan praten.'

Na de winterstop viel de geboren Amsterdammer twee keer in. Tegen Almere en MVV stond hij in 2020 in totaal 19 minuten binnen de lijnen. Een hard gelag, maar Snoei draait het om. 'Hij heeft belangrijke invalmomenten gehad in die twee wedstrijden. Toen was Frank even heel hard nodig.'

'Hij is een ervaren speler die een enorme stempel drukt in de kleedkamer en tijdens trainingen. Ik zei al, Frank helpt. Er zijn ook ervaren spelers die vervelend worden en die je de hele dag in de gaten moet houden', zegt Snoei.

Toekomst

Dat Olijve De Graafschap aan het eind van dit seizoen verlaat, ligt voor de hand. Zijn toekomst is nog ongewis, maar met een aflopend contract op zak is duidelijk dat een langer verblijf in Doetinchem er niet inzit. 'Eerst geldt alleen nu', zegt de speler die in zijn jeugd de opleiding van Ajax doorliep.

Belangrijk

'Eerst De Graafschap. We moeten absoluut promoveren en daar help ik zo goed mogelijk mee waar ik maar kan. Ook door dingen aan te geven en veel met spelers te praten. Ik voel me zeker onderdeel van de ploeg en belangrijk hier', besluit Olijve. En Snoei: 'Ik blijf met de staf kijken of we Frank nog wat vaker kunnen gebruiken, want we werken samen naar dat ene doel. Dat zou het voor hem ook wat aangenamer maken.'