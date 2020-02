Overbetuwe start onderzoek naar gastarbeiders: ‘Nederland is geen luilekkerland voor ze’

‘Gastarbeiders komen naar Nederland om te werken, het is geen luilekkerland voor ze’, begint Aalt-Jan van de Bunt, vestigingsmanager van Alertec Uitzendbureau. Het bedrijf zet in de gemeente gastarbeiders in met speciale vakkennis, voornamelijk in de metaalindustrie. Ook regelt zij de huisvesting voor de migranten, maar dat blijkt momenteel niet altijd even makkelijk.

‘Gebrek aan huizen is een uitdaging’

‘Er worden nu gewoon minder huizen gebouwd en dat zorgt voor uitdagingen. Dan moeten we bijvoorbeeld auto’s regelen voor onze mensen’, stelt Van de Bunt. ‘Maar als er eenmaal onderdak is gevonden, is het doorgaans wel goed geregeld in de regio. De huizen moeten voldoen aan landelijke eisen. Zijn ze niet in orde, dan word je daar keihard op afgerekend.’

Een adviesbureau onderzoekt vanaf maart in opdracht van de gemeente hoeveel gastarbeiders er nu in Overbetuwe wonen, hoe afhankelijk lokale ondernemingen zijn van hun werk en welke woonvormen er mogelijk zijn.

‘Huisvesting van arbeidsmigranten in de woonkern is bijvoorbeeld mogelijk, maar het is ons nog onduidelijk wat hier de impact van is’, voegt wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder toe.

'Aantal gastarbeiders neemt toe'

Door een krapte op de arbeidsmarkt en de groei van de economie, verwacht de provincie dat het aantal arbeidsmigranten in Gelderland toeneemt. Dat is ook in Overbetuwe het geval.

De resultaten van het onderzoek moeten uiteindelijk gebruikt worden om een nieuw beleid op te stellen. Volgens de gemeente kan ook de woonagenda nog worden aangepast als dat nodig blijkt te zijn. ‘Eventuele wijzigingen moeten duidelijk zijn voor de zomer van 2020’, besluit de wethouder.

