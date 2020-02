Grootvorst Harrie: carnaval zit vanbinnen

Het is weer carnaval dit weekend! Een spiksplinternieuwe hal hebben ze bij De Wallepikkers in Zaltbommel. De vorige was twee dagen voor carnaval afgebrand. Dit jaar is er hard gewerkt aan de nieuwe hal: 'Vandaag komt de keuken.'

Harrie Kessel is de propagandist van carnavalsvereniging de Wallepikkers. Van jongs af aan viert hij carnaval. Geboren in Breda werd hij op vierjarige leeftijd al meegenomen naar de jaarlijkse optocht.

'Ik was nog klein en drong daarom naar voren om de langskomende praalwagens beter te kunnen zien. Toen de stoet voorbij was, was ik mijn ouders kwijt. En zij mij. Grote paniek. Gelukkig wist ik onze auto te vinden en zo kwam alles weer goed. Maar gek van carnaval ben ik.'

Leentjebuur na brand

In Zaltbommel was Harrie vorig jaar nog Prins Maerten XVI. Nu draagt hij de titel Grootvorst. De Wallepikkers hadden een druk jaar. Want al hun spullen waren afgelopen jaar vernietigd bij een grote brand. Dit jaar is alle tijd gaan zitten in de opbouw van de nieuwe hal. Veel tijd voor een nieuwe wagen bouwen was er niet. Gelukkig mogen ze een prinsenwagen lenen van een buurgemeente. 'Wij zaterdag en dan de wagen snel terug, dan kunnen zij hem gebruiken voor hun optocht zondag. Moet kunnen.'

Carnaval zit vanbinnen, vindt Harrie. 'Het gaat om verbroedering. Iedereen is gelijk, iedereen is in een goede stemming, iedereen praat met elkaar. Je zet je dagelijkse zorgen aan de kant. Dat gevoel is carnaval. Heel anders dus dan zuipen en vrouwen in hun billen knijpen.'

Vanavond begint de drukte. 'Om zeven uur gaan we de kerk versieren. Gelijk daarna brengen we met de prins een bezoekje aan Avondje Uit, een club voor mensen met een beperking. En ergens tussendoor nog een interview met de lokale omroep OKE-FM. Het mooiste vind ik blaasmuziek. Als ik dat hoor, móet ik bewegen.'