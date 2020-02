Vroeg uit de veren voor theatervoorstelling 75 jaar vrijheid

Actrice en zangeres Quirine Melssen is de drijvende kracht achter de voorstelling en stond dus al om zes uur haar stem op te warmen. 'Zo vroeg ben je wel helemaal uit je ritme en het is dan een flinke uitdaging om in die omstandigheden te presteren.'

Vannacht naar Dag

De titel van de voorstelling, Vannacht naar Dag, is niet zomaar gekozen. Het valt volledig samen met het moment van spelen. 'Het begint letterlijk voor dag en dauw, zodat het tijdens de performance langzaam licht kan worden.'

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

De klassiek geschoolde zangeres vertelt tussen de liederen door verhalen over hoe de oorlog doorwerkt in de volgende generaties. 'Ik trek in mijn verhalen een parallel naar het heden. Waarbij de centrale gedachte is hoe je van donker naar licht komt, van oorlog naar vrede transformeert. Mensen zijn op dit vroege tijdstip heel open en kwetsbaar. Het is hét moment om een diepe, intense en magische beleving te ervaren.'

Samen met publiek ontbijten

Na afloop van de voorstelling, die een uur duurt, gaat ze samen met haar publiek ontbijten. De bedoeling is dat het publiek met elkaar verhalen deelt en zo met elkaar verbonden raakt.

Tot aan 5 mei vindt een hele reeks voorstellingen in de vroege ochtend plaats. 'De vroege ochtend staat ook symbool voor het tijdstip waarop de bombardementen op Arnhem stopten', zegt Melssen daar over.