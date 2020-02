Publiek neemt het op voor scheidsrechter na vuistslag

Publiek neemt het op voor de jonge scheidsrechter die zaterdag in een jeugdwedstrijd in Elst een voetbaltrainer tegen de grond sloeg. 'De scheidsrechter moet aangifte doen van aanranding', reageert iemand.

De leidsman uit Oosterhout bij Nijmegen zou tijdens een duel tussen junioren tot 17 van Spero uit Elst en OVC'85 uit Oosterbeek de trainer van de bezoekende club hebben neergeslagen, nadat die hem vermoedelijk in zijn kruis had gegrepen. Dit gebeurde na twee rode kaarten die de arbiter had uitgedeeld aan spelers van OVC'85.

De beelden van de schermutseling van VoetbalTV waarop de vuistslag van de arbiter is te zien, maar wat daaraan voorafging niet, gingen viraal. De trainer van de club uit Oosterbeek reageerde later niettemin schuldbewust, trok zijn conclusies en stapte op bij OVC'85.

'Als hij echt in zijn zakie is geknepen hoort de scheidsrechter een lintje te krijgen', zegt Gerwin Schonewille op de Facebookpagina van discussieplatform Voetbalzone. 'Die achterlijke trainer, die niets binnen de lijnen te zoeken heeft, [verdient] een schorsing voor de rest van zijn leven.'

Erwin Kan besloot na 15 jaar aan het begin van dit seizoen te stoppen met fluiten. 'Er moeten gewoon maatregelen komen tegen het achterlijke gedrag van (sommige) spelers en begeleiders. Ik ben er in ieder geval klaar mee...', meldt hij.

'Laat voetballers en publiek het maar oplossen'

Een tip voor alle leidsmannen komt van Welmoet de Graaf: 'Als alle scheidsrechters nou gewoon eens een paar wedstrijden niet fluiten. Dan lossen de voetballers en vooral het publiek langs de kant, dat er altijd zoveel verstand van heeft, het gewoon zelf maar eens een tijdje op. Vaak een grote mond maar zelf te beroerd om te fluiten (of überhaupt iets te doen voor de vereniging).'

'Vind het ook meer zelfbescherming', reageert iemand op de website van het platform. 'Jammer dat dit soort zaken nog steeds voorkomen bij het amateurvoetbal, respect voor arbitrage is ver te zoeken. In het rugby hebben ze dat veel beter voor elkaar.' Ollie 1974 laat weten: 'De scheidsrechter moet aangifte doen van aanranding.'

De politie laat desgevraagd weten (nog) geen aangifte van de scheidsrechter binnen te hebben.

Trainer natuurlijk de grootste paardenlul van het verhaal JohanVlerksen op Voetbalzone

Een ander zegt: 'Hij kan ook zijn hand beetpakken, lostrekken en de man wegduwen. Hij moet dat op zijn minst proberen, het gaat zo snel dat ik me niet voor kan stellen dat hij dit geprobeerd heeft. (…) Desalniettemin is de trainer natuurlijk de grootste paardenlul van het verhaal.'

'Als die trainer hem inderdaad heeft aangeraakt', reageert Ton Wolf op Facebook, 'op de omschreven wijze, kan ik mij de reactie van de scheids wel indenken.'

De KNVB onderzoekt het incident op het veld van Spero in Elst. 'Er worden verklaringen opgevraagd bij de betrokken partijen en vervolgens gaat de onafhankelijke aanklager amateurvoetbal de zaak onderzoeken. De aanklager gaat bepalen of er een schikkingsvoorstel uitgestuurd gaat worden en wat de straf is. Er zal nog wel wat tijd overheen gaan voordat er een definitieve uitspraak ligt', meldt een woordvoerder desgevraagd.

Landelijk secretaris van de voetbalscheidsrechtersvereniging COVS Pieter-Jan Janssen wil niet inhoudelijk op de zaak rond de scheidsrechter ingaan, omdat hij de feiten niet kent. Scheidsrechters die in het nauw worden gedreven nemen wel eens een adempauze, maar de meesten beginnen daarna vrij snel weer met fluiten, zegt hij.

Cijfers over geweld rond scheidsrechters heeft de inwoner van Reuver niet paraat, maar zegt hij: 'Er zijn elk weekend 30.000 voetbalwedstrijden. In meer dan 99 procent van de gevallen gaat het goed.'

'Praat met je collega's'

Janssen raadt de scheidsrechter in kwestie aan in gesprek te gaan met collega-scheidsrechters. 'Ik begrijp dat hij is aangesloten bij de Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn en Omstreken en dat die hem begeleidt. Ga naar de trainingsavonden van de scheidsrechtersverenigingen, zou ik zeggen, en deel je ervaringen. Praat met elkaar. Dan kom je er sterker uit.'

